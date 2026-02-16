Sin equipos salteños, este martes se juega la final de la Summer Cup de béisbol en Popeye

Se definieron los finalistas de la 16ª edición de la Summer Cup de béisbol, que se disputa en el diamante del club Popeye Beisbol Club. Este lunes se jugaron las semifinales y los equipos visitantes impusieron condiciones ante los representantes salteños.

Vélez Sarsfield superó a Popeye por 4 a 3 en un duelo ajustado y avanzó a la definición del certamen. En la otra llave, la Escuelas Cordobesas de Béisbol y Sóftbol (ECByS) derrotó 6 a 4 a Cachorros y también se metió en la final.

Vélez Sarsfield venció a Popeye y se quiere quedar con la Summer Cup.

La jornada decisiva se desarrollará hoy: a partir de las 13 se disputará la gran final entre Vélez y ECByS, en busca del título. Y no habrá encuentro por el tercer y cuarto puesto.

La Summer Cup comenzó el viernes con la participación de los equipos mencionados y de Santa Ana. Con estos resultados, el club anfitrión prolonga su racha adversa y suma seis ediciones sin poder quedarse con el campeonato.

Los últimos campeones del torneo fueron Cachorros, Daom de Buenos Aires (en dos oportunidades), Dolphins y Arias de Córdoba.