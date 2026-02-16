Popeye será sede de una nueva concentración nacional juvenil

Desde hoy, Salta recibirá una nueva concentración nacional de hockey sobre césped, que se desarrollará en las instalaciones del Club Popeye (Arenales 960). La actividad reunirá a 44 jugadoras y jugadores juveniles provenientes de distintas afiliadas del país, en el marco del plan de desarrollo impulsado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH).

La concentración comenzará oficialmente hoy a las 11:30 con la recepción de las y los convocados, y se extenderá hasta el domingo 22 después de las 19, una vez finalizadas las instancias decisivas del torneo Goga Gómez, certamen organizado por Popeye y en el que los seleccionados participarán desde el próximo jueves.

Los deportistas estarán alojados en casas de familia bajo la organización de la Asociación Salteña de Hockey, con todas las comidas incluidas durante la estadía. La actividad contará con la supervisión y el soporte de la Confederación Argentina de Hockey.

La concentración estará encabezada por el Director Deportivo y Director del Plan, Ezequiel Paulon. El área física será coordinada por Luciano Agüero, con la asistencia de Gustavo Irazusta. También participarán entrenadores y directores regionales: Ariel Mairata (NOA), José González (Centro Cuyo), José Contreras (NOA) y Matías Lucovas (NEA Sur), quienes trabajarán en la evaluación y seguimiento de los talentos convocados.

Este martes, tras el almuerzo, se pondrá en marcha el primer turno de entrenamientos, divididos en dos grupos que trabajarán en doble bloque durante la tarde. Mañana habrá actividad en doble turno: por la mañana con bloques de entrenamiento y por la tarde con partidos ante seleccionados regionales.

El jueves por la mañana se realizará un bloque de entrenamiento por grupo, mientras que por la tarde comenzará la participación en el torneo Goga Gómez, competencia que se extenderá hasta el domingo, día en que se disputarán las finales y se dará cierre formal a la concentración.

La nómina femenina está integrada por 22 jugadoras de afiliadas como Paraná, Buenos Aires, Tucumán, Mar del Plata, Rosario, Salta, Mendoza, Córdoba, Misiones y Neuquén. Entre las convocadas se destacan Emma González Eterovich (Paraná), Camila Trotta (Buenos Aires), Catalina Bravo (Tucumán), Dolores Segovia (Mar del Plata), Sofía Pavoni Estévez (Rosario), Mercedes González Firpo (Salta), Malvina De Lucia Aragonez (Mendoza) y Sabina Schiano Moriello (Buenos Aires), entre otras.

En la rama masculina también fueron citados 22 jugadores de distintos puntos del país, como Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Buenos Aires, Paraná, Tucumán, Tandil, Salta y Rosario. La lista incluye a Agustín Bernard Villafañe (Córdoba), Bruno Dalla Via (Mendoza), Franco Comas (Buenos Aires), Genaro Molteni (Paraná), Juan Ignacio Brandan Gasparré (Tucumán), Felipe Vilte Biassini (Salta), Juan Cruz Isola (Salta) y Santiago Moretti (Mendoza), entre otros.

La concentración en Salta forma parte del trabajo integral de detección y desarrollo de talentos que lleva adelante la Confederación Argentina de Hockey, con el objetivo de fortalecer el recambio generacional y potenciar el crecimiento federal de la disciplina. Durante seis días, el club Popeye será el epicentro de un encuentro que combinará entrenamiento de alto rendimiento y competencia oficial, en una experiencia clave para el futuro del hockey argentino.