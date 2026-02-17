PUBLICIDAD

17 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
Policiales

Atocha: a prisión por agredir a policías

El hecho ocurrió el 14 de enero durante un control.
Martes, 17 de febrero de 2026 00:19
Un hombre de 32 años fue condenado a un mes de prisión de ejecución efectiva tras agredir a tres efectivos policiales y provocar daños en un patrullero durante un procedimiento de identificación en Atocha. La sentencia se dictó en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, en el que también se lo declaró reincidente por segunda vez.

El episodio ocurrió la mañana del 14 de enero, cerca de las 9, cuando un móvil del Departamento de Seguridad Urbana patrullaba por la zona de la ciclovía, en el acceso al barrio San Rafael. Allí, los uniformados observaron a dos hombres sentados sobre la traza y descendieron del vehículo para identificarlos.

Según la acusación, ambos se negaron a aportar sus datos y adoptaron una actitud agresiva. Uno de ellos comenzó a lanzar puntapiés contra los policías y alcanzó a impactar en la mano derecha de uno de los agentes. Ante la violencia, el personal aplicó técnicas de reducción para intentar esposarlo.

Lejos de cesar la agresión, el acusado lanzó un cabezazo al rostro de otro efectivo y luego golpeó con un puño el ojo derecho de un tercero. Durante el traslado hacia el móvil continuó resistiéndose, profirió amenazas contra el personal y afirmó que los atacaría si los cruzaba en la calle, al tiempo que se jactó de haber estado detenido con anterioridad.

Antes de ser subido al patrullero, el hombre propinó una patada al vehículo oficial, lo que provocó una abolladura en el chasis y daños en el paragolpe trasero derecho. Como consecuencia del enfrentamiento, uno de los policías debió recibir asistencia médica por traumatismos en el rostro y en el brazo derecho.

Tras el hecho se realizó una audiencia flexible y multipropósito, en la que las partes acordaron un juicio abreviado. El juez de Garantías interviniente lo condenó por el delito de resistencia a la autoridad y dispuso su traslado inmediato a la Unidad Carcelaria 1 para el cumplimiento de la pena.

 

