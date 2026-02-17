De una caída en moto en Orán a la quimoterapia del hospital Garrahan

Es extraño el caso de una nena de 15 años (Ariana Nikol Vidaurre) que en octubre del año pasado se cayó de una moto, en Orán, y terminó en el Garrahan en febrero de este año. A la cronología de los hecho la relata su padre Sergio Vidaurre en el Complejo Editorial de El Tribuno, Salta

El padre dijo que el 17 de octubre de 2025 la hija de Sergio Vidaurre y Clarisa Espejo, de 15 años, se cayó de su moto en la calle. Esa noche no durmió del dolor en su rodilla y al otro, el 18 de octubre, ingresó al hospital San Antonio de Paul, de Orán. Que la atendieron en la Guardia de Traumatología y la enyesaron. Luego le dijeron extrañamente que siga con el proceso de recuperación en una clínica privada de la misma ciudad norteña.

Por un mes y medio estuvo con yeso la nena, pero también con colores e inflamación. Cuando le quitaron el yeso, a fines de noviembre de 2025, la rodilla de la nena estaba en malas condiciones a simple vista. Decidieron consultar a otro traumatólogo y la opinión fue otra. Así fue que decidieron venir a Salta para que la vean. Llegaron al hospital San Bernardo el 6 de enero de este año.

Entre fines de noviembre y los primeros días de enero se juntó el dinero para que vengan. De algún modo explica que hablamos de personas con recursos económicos muy limitados.

Se dieron con un tumor cancerígeno

En el nosocomio de referencia de Salta la vieron y la prepararon para que entre al quirófano este 19 de enero. Cuando abrieron la rodilla se dieron con un tumor cancerígeno. La cirugía tuvo que ser suspendida de inmediato porque la menor comenzó a perder mucha sangre, por lo que fue derivada a Terapia Intensiva. Tras los resultados de la biopsia y el hallazgo de líquido en los pulmones, el Comité de Oncología del San Bernardo decidió su traslado urgente al porteño hospital de pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan".

Llegó a Buenos Aires el 4 de enero junto a su madre y hace unos días le hicieron la primera sesión de medicamentos de quimioterapia.

"Los médicos diagnosticaron osteosarcoma con metástasis pulmonar y ya comenzó con la primera sesión de quimioterapia.", dijo la mamá Clarisa Espejo, en diálogo telefónico desde Buenos Aires.

La madre por ahora no necesita de mucha ayuda porque se queda a dormir en el Garrahan, pero sabe que el tratamiento de la quimioterapia le demandará más viajes, la estadía fuera del hospital y para comer y trasladarse en Buenos Aires. Por ahora está cubierta, aunque necesitan una silla de rueda y los medicamentos para su hija.

La madre confirmó que llevó a su hija el 18 de octubre, que la atendieron en Guardia y que luego Guzmán le dijo que la atendería en una clínica privada.

"Necesitamos ayuda económica para compra una silla de rueda y medicamentos. Ya no tenemos más que vender. También necesitamos asesoramiento jurídico", dijo el padre. Sergio viajó desde Orán hasta Salta en una moto 110cc. Por estos días se encuentra en la capital salteña, sin recursos, habiendo gastado todos sus ahorros en la atención de la clínica privada.

Oficial

Desde el Hospital Orán informaron al Ministerio de Salud que "el día 18/10/2025, a las 15.16" ingresó la nena "por el traumatismo de la rodilla, pero luego de dos días de evolución, no fue inmediato. Están hechas las radiografías y después una consulta el 22/11/2025, que también lo ve el médico de Guardia y que refiere que tiene dolor de rodilla derecha y que está con yeso, pero no hay ninguna evaluación o evolución del traumatólogo", dice el parte oficial. Desde Salud confirman que la nena fue atendida por la Guardia, pero no por el traumatólogo. Tampoco hay evaluación.