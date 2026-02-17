PUBLICIDAD

Policiales

Demoran a dos hombres por intento de robo en Cafayate

Habrían intentado asaltar a una mujer en la vía pública.
Martes, 17 de febrero de 2026 00:19
Dos hombres de 32 y 29 años fueron demorados en Cafayate tras ser señalados como los presuntos autores de un intento de robo a una mujer en la vía pública. El procedimiento fue realizado por efectivos de Seguridad Urbana luego de un alerta ingresado al Sistema de Emergencias 911. El hecho se registró en plena temporada de verano y la ciudad calchaquí suele recibir una afluencia de visitantes.

De acuerdo con la información oficial, el episodio se registró anoche en calle Rivadavia, donde la damnificada advirtió la maniobra y solicitó intervención policial. A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas, se desplegó un patrullaje preventivo en la zona céntrica.

En ese contexto, los uniformados lograron ubicar a los sospechosos en la vía pública, sobre calle Mitre, a pocas cuadras del lugar señalado inicialmente. Ambos fueron demorados y trasladados para las actuaciones de rigor.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Cafayate, que interviene en el hecho bajo la calificación de tentativa de hurto. No se informaron personas lesionadas.

.

 

