Detienen a otro sospechoso por el crimen de Brian

Una tercera persona fue detenida en el marco de la investigación por el crimen de Brian Cabrera, el joven de 18 años asesinado durante la segunda noche de los festejos de carnaval en la ciudad bonaerense de Mercedes. Se trata de Omar Teodoro Auza, de 53 años, familiar directo de los dos primeros imputados y señalado en la causa como quien habría facilitado el arma utilizada en el homicidio.

Con esta detención, ya son tres los acusados en el expediente que instruye el fiscal Matías Lattaro. Los otros detenidos son María Luján Auza, de 33 años, y su hijo Martín Ezequiel Auza, de 19, quienes permanecen a disposición de la Justicia y están siendo indagados mientras avanza la recolección de pruebas y testimonios.

El crimen

El asesinato del joven, ocurrido en un contexto de celebración popular durante los carnavales, generó una fuerte repercusión y dolor en la comunidad de Mercedes, donde el hecho continúa siendo motivo de conmoción. En ese marco, el avance de las detenciones y las pericias balísticas fue incorporando nuevos elementos a la investigación, especialmente en relación con el arma utilizada y la procedencia de la misma.

Según fuentes del caso, el arma secuestrada fue incorporada al expediente y el proyectil recuperado del cuerpo de la víctima resultó compatible con la munición de ese mismo calibre. Aunque el informe preliminar de autopsia aún no fue difundido oficialmente, los peritajes confirmaron que Cabrera presentaba un único disparo con orificio de entrada en la zona del cráneo.

"El proyectil se recuperó, pero no es apto para cotejo, aunque sí se estableció que es calibre 22", precisaron voceros con acceso a la causa. La coincidencia con los cartuchos hallados en el arma secuestrada reforzó la hipótesis investigativa respecto del elemento utilizado en el ataque y del posible aporte del tercer detenido.

En función de los elementos reunidos hasta el momento, el fiscal Lattaro dispuso recaratular el expediente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, delito que prevé como única pena la prisión perpetua según lo establecido en el artículo 80 del Código Penal.

Mientras continúan las indagatorias de los primeros imputados y se evalúa la situación procesal del tercer detenido, la investigación sigue orientada a determinar el grado de participación de cada uno de los acusados, la cadena de provisión del arma y la secuencia precisa que derivó en el disparo mortal contra el joven durante los festejos de carnaval.

