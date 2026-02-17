Los atrasos en alquileres se duplicaron: ronda el 10%

En medio de un escenario económico desafiante, el comportamiento de los inquilinos en Salta comienza a mostrar señales de tensión. Si bien la mayoría cumple con sus obligaciones, crecen las demoras en el pago de los alquileres y el esfuerzo para sostener la vivienda se hace cada vez más evidente.

Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, explicó que desde enero comenzaron a notar un incremento en los atrasos que se consolidó en febrero.

"Normalmente la tasa de demora era menor al 5%. En febrero se ha duplicado, estamos cerca del 10%. Ojo, hablamos de gente que paga, pero paga después del término", remarcó.

Según Biella, el dato central no es la morosidad estructural, sino el esfuerzo que realizan los inquilinos para sostener el contrato.

"A la gente le cuesta mucho esfuerzo pagar el alquiler, pero cumple", resaltó. En promedio, los atrasos no superan la semana. "No llega a siete días, pero se nota el esfuerzo cada vez mayor", agregó.

El inquilino ajusta otros gastos

En el caso de los alquileres comerciales, la reacción es diferente. "El que no puede, directamente avisa con 60 o 70 días y deja el local", explicó. En cambio, en vivienda, el inquilino intenta sostener el contrato, ajusta otros gastos y prioriza el pago del alquiler.

Biella atribuyó este comportamiento al contexto económico general. "Evidentemente la inflación afecta a la gente y el salario no alcanza. Vivir es más caro. Subieron los impuestos, subieron los servicios. El alquiler no es solo la renta: hay impuestos y servicios que en muchos casos suman lo mismo que el alquiler".

Frente a las demoras, la respuesta de los propietarios suele ser flexible cuando existe comunicación. "Cuando es dialogado, normalmente ni siquiera se aplica mora. La recomendación es mantener al buen inquilino. Hoy es muy difícil conseguir uno", señaló.

La mayoría de los contratos contempla cláusulas por atraso prolongado, pero el dirigente insistió en que la clave es avisar y mantener el diálogo para evitar conflictos mayores.

En paralelo, el mercado muestra un aumento en la oferta de propiedades en alquiler, especialmente en el centro de la ciudad. "Hay más oferta. Lo dijimos cuando se derogó la ley de alquileres: los precios se iban a reacomodar. Hoy lo que no está en precio, no se alquila", sostuvo.

Según explicó, en muchos casos los propietarios debieron bajar entre un 10% y un 15% los valores para ajustarlos al mercado. "La inflación creció mucho más que las rentas. Eso le permite al inquilino negociar y buscar. El propietario tiene que adecuar la renta al valor real".

Otro fenómeno relevante es el traspaso de unidades del alquiler temporario al permanente, e incluso a la venta.

"No se pueden pagar los costos"

"El promedio anual de renta ha sido de 25 puntos. No se pueden pagar los costos", afirmó. Como ejemplo, indicó que un monoambiente en el centro que antes se alquilaba entre 55 y 60 dólares por día, durante el último año promedió los 30 dólares y con menor ocupación.

A esto se suman los gastos fijos: impuesto inmobiliario, tasas municipales y expensas, que pueden alcanzar los 350 mil pesos mensuales. "Necesitás al menos diez días de ocupación para cubrir solo los costos", explicó.

Biella reconoció que el último año fue complicado, con meses como diciembre y enero particularmente exigentes para los inquilinos por la acumulación de gastos.

Sin embargo, de cara a los próximos meses, el presidente de la Cámara se mostró optimista. Consideró positiva la derogación de impuestos cedulares que gravaban la renta y la compra-venta de inmuebles, y destacó que un aumento de la oferta tenderá a estabilizar los valores.

"Sumado a los créditos, la gente va a volver a comprar, construir y alquilar. Eso moviliza la construcción y es muy positivo para el sector", finalizó.

Mientras tanto, el dato saliente es claro: aunque las demoras crecieron, el inquilino salteño prioriza sostener el techo propio, incluso en un contexto donde cada peso cuenta.

Según el informe de la Fundación Mediterránea, en Salta durante 2025 se registraron 5.321 transacciones, lo cual supone un aumento del 8,7% con respecto al mismo periodo del 2024 de las operaciones de compra-venta de inmuebles, y un aumento del 12,6% con respecto al 2023. El monto total de las operaciones en términos nominales aumentó un 148,9% con respecto al año pasado, mientras que en términos reales aumentó en un 129%.