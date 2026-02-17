Piden donantes de sangre ante la baja estacional

El Centro Regional de Hemoterapia de Salta convocó a la comunidad a donar sangre ante la habitual disminución de donantes durante el verano, período en el que la demanda hospitalaria se mantiene e incluso puede aumentar. La colecta se realizará hoy en la sede de Bolívar 687, en un horario especial de 7 a 12, mientras que mañana se retomará la recepción en el horario habitual de 7 a 17.

Desde el organismo remarcaron la importancia de sostener las donaciones en esta época del año, cuando la disponibilidad de sangre suele descender por factores estacionales, y recordaron que el aporte voluntario resulta clave para garantizar la atención de pacientes en cirugías, tratamientos y emergencias en los distintos efectores de salud de la provincia.

Pueden donar personas de entre 16 y 65 años que pesen más de 50 kilos y no presenten antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas o cualquier otra condición que pueda representar riesgo para el receptor. En cambio, no pueden hacerlo mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni personas que en los últimos seis meses se hayan sometido a cirugías, endoscopías, colonoscopías, tatuajes o colocación de piercings.

El Centro también precisó algunos plazos sanitarios a tener en cuenta: quienes hayan recibido la vacuna antigripal y presenten síntomas deben esperar 72 horas; quienes hayan tomado antibióticos, siete días desde la última dosis; las personas que tuvieron dengue pueden donar luego de tres meses y seis meses si se trató de dengue hemorrágico. Asimismo, quienes convivan con personas con síntomas compatibles con esa enfermedad deben aguardar cuatro semanas.

Las autoridades recordaron que una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses y reiteraron el llamado a la población a realizar este gesto solidario que permite salvar vidas y sostener el abastecimiento del sistema de salud.