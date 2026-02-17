La mirada humana y futurista de don Roberto Romero

A 34 años de su fallecimiento, la figura del exgobernador de Salta, Roberto Romero, volvió a ocupar un lugar central en la memoria política salteña. El homenaje se realizó este lunes en el salón Los Murales del Hotel Salta, donde exfuncionarios, dirigentes y referentes del justicialismo evocaron al primer gobernador elegido democráticamente tras la última dictadura militar.

Romero gobernó Salta entre 1983 y 1987, en paralelo al inicio de la presidencia de Raúl Alfonsín, y su gestión quedó asociada a una fuerte presencia del Estado como motor de desarrollo en la reconstrucción del país.

Uno de los impulsores del homenaje, Juan Gonza, definió a Romero como "uno de los mejores gobernadores de nuestra historia" y sostuvo que su gestión marcó "una bisagra en la política salteña".

"Con el justicialismo como sustento, le dio a Salta un proyecto claro. El juicio de la historia está a la vista", expresó, al tiempo que vinculó ese legado con la defensa de la democracia como herramienta para superar las crisis políticas actuales.

Gonza también puso el acento en un rasgo personal del exmandatario: "Una de sus grandes virtudes fue la lealtad. Es un valor esencial que hoy está muy desvirtuado, pero no perdido".

Mirada estratégica

Por su parte, Ricardo Alonso recordó a Romero desde un ángulo menos habitual: su rol como pionero de la actividad minera moderna en la provincia y el país. "En 1989 comenzó a impulsar leyes mineras que hicieron despegar a la Argentina en este sector", explicó.

Alonso destacó que Romero fue uno de los primeros dirigentes en advertir el potencial del litio en los salares salteños. "Tuvo una enorme pujanza para desarrollar esa etapa inicial de la minería, con una visión que hoy se confirma estratégica para Salta", señaló.

Cercanía y sencillez

Uno de los testimonios más emotivos fue el del exvicegobernador Walter Wayar, quien habló de una amistad construida más allá de las diferencias generacionales. "Roberto no está físicamente, pero está en el corazón de muchísimos salteños", dijo. Wayar lo describió como un hombre sencillo, humilde y profundamente identificado con los sectores del trabajo. "Fue un empresario exitoso, pero nunca perdió el sentido de pertenencia", afirmó Wayar.