Metán: investigan la muerte de un motociclista que evadió un control de tránsito

Una gran conmoción está causando en San José de Metán la muerte de un motociclista de 25 años que habría evadido un control de tránsito municipal que se instaló anoche en la intersección de las calles Leandro N. Alem y 25 de Mayo.

El hecho ocurrió pasadas las 22 y una de las versiones indicaba que hubo una persecución y que supuestamente sufrió una caída, lo que motivó todo tipo de opiniones y una gran polémica en las redes sociales.

Lo cierto es que José Iván Córdoba, de 25 años, aparentemente trató de evadir el control de tránsito, circuló en contramano por calle Alem y luego falleció por un paro cardiorrespiratorio.

"No hubo persecución"

“Cuando llegó la Policía, a las 22.50, el muchacho había quedado atascado con la moto en un lugar al que intentó subir y estaba descompensado. Se pidió una ambulancia, lo llevaron al hospital donde lo asistieron y trataron de reanimarlo, pero lamentablemente murió. Esta mañana se le practicó una autopsia por disposición de la Justicia y estamos esperando los resultados”, dijo a El Tribuno el jefe de Distrito de Prevención 3, Rodrigo Cardozo.

Cardozo dijo que la investigación está a cargo de la Fiscalía Penal 2 de Metán. “En las cámaras de vigilancia del sector no se observa ningún tipo de persecución”, remarcó.

“El joven fue en contramano por calle Alem"

“Visto el lamentable fallecimiento de una persona de sexo masculino, es mi deber informar a la población que en ocasión de un control de documentación preventivo, a las 22:30 del lunes, el señor venía conduciendo la moto con dos personas a bordo, las cuales se bajaron de la misma. Y el joven se fue contramano por calle Alem”, dijo a través de un comunicado oficial el Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de Metán, Federico Delgado.

“Nosotros no perseguimos a nadie. La policía nos informó minutos después que había una moto para retirar que había sido retenida Y se trasladó personal a traer la motocicleta. En esa esquina existen cámaras del sistema 911 que podrán determinar la circunstancias fácticas de este lamentablemente suceso”, destacó.

“Lamentamos profundamente lo sucedido, pero es necesario aclarar que ningún integrante de la Dirección de tránsito tiene responsabilidad alguna. Repito no hubo ninguna persecución.Todo está documentado en las cámaras de seguridad oficiales”, destacó Delgado.