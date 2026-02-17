El Comando Sur de Estados Unidos destruyó tres embarcaciones narco

El Comando Sur de Estados Unidos informó el martes que atacó tres buques en el Pacífico oriental y el Caribe que participaban en operaciones de narcotráfico, con un saldo de 11 muertos. Cuatro hombres murieron en el primer ataque, otros cuatro en el segundo y tres en el último, según informó la fuerza en la red X.

“A última hora del 16 de febrero, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó tres ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, dice la comunicación.

La inteligencia confirmó que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”.

“Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda (también) en el Pacífico Oriental y tres en la tercera en el Caribe”, precisó. “Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, puntualizó.

Desde el 2 de septiembre pasado, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 42 ataques en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Como resultado de las acciones impulsadas por Estados Unidos murieron al menos 135 personas, indica un balance de CNN.

Los ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que Estados Unidos implementa en el área de responsabilidad del Comando Sur (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) y que se activó con el objetivo de incrementar la presión en torno a Nicolás Maduro, quien fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la situación como un “conflicto armado” contra cárteles del narcotráfico en América Latina y sostuvo la necesidad impulsar estas acciones para frenar el flujo de estupefacientes hacia su país.