Recta final para inicio del Tecoracing 2026 de los autos de colección

Se vienen tres semanas a pura adrenalina y preparativos. La quinta edición del campeonato de precisión Tecoracing vuelve a encender ilusiones en 2026 y tiene el calendario para el apasionante encuentro de los autos de colección con sus binomios de Salta, Jujuy y Tucumán.

Así, el expiloto campeón y director de las pruebas, Alfredo Valdez Diez, informó a El Tribuno que ya están las siete fechas para este año, que se iniciarán el próximo 7 de marzo y concluirán en noviembre.

El torneo Tecoracing es un campeonato de autos de colección que se desarrolla en NOA. Se trata de pruebas de precisión con autos clásicos, que forman parte de jornadas que combinan automovilismo, familia y otras actividades como música en vivo y exhibiciones de clubes de autos.

Cada competencia consiste en pruebas de precisión con los coches, similar a un rally histórico y en donde los equipos suman ganadores y puntos.

El cronograma



La primera fecha se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en el Centro de Convenciones de la capital salteña, mientras que la segunda fecha se realizará el 11 de abril en la Costanera de la ciudad veraniega de San Lorenzo.

Por su parte la tercera fecha, el 9 de mayo, se competirá también en el Centro de Convenciones y la cuarta fecha será el 20 de junio, coincidiendo con el Día de la Bandera, en la localidad jujeña de Los Alisos.

Asimismo, el 7 de septiembre la quinta fecha se llevará a cabo en la Costanera de San Lorenzo y el 10 de octubre se realizará a sexta fecha en un lugar a designar.

La gran final del torneo tecoracing, con la fecha 7, será el 8 de noviembre en el paradisíaco Los Alisos, para concluir la temporada 2026.

Cabe destacar que entre el 21 y 26 de abril se levará a cabo la Gran Carrera, que unirá Salta y San Juan, mientras que para julio o agosto próximo se correrá la tradicional Vuelta de los Valles.

Reinado de los Nocetti



Pero lo cierto es que este año, varios binomios buscarán destronar la "dinastía Nocetti", encabezada por Fernando, el multicampeón salteño que subió durante 2025 junto a su nieto Alejandro a lo más alto del podio.

La dupla fue la ganadora de la competencia llevada a cabo en el barrio privado de Las Liebres, en San Lorenzo Chico, pero también se consagró en la categoría Top 2025 con un Fiat 1500 modelo 1963.

En la oportunidad compitieron 37 binomios de las tres provincias del NOA.