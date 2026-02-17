Villarruel contra los "catadores de ideologías"

La vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó a lo que definió como "operadores" y "catadores de ideologías" que la atacaron en redes sociales luego de que este fin de semana visitara la "Fiesta de la Chaya" en La Rioja, y se fotografiara junto al gobernador peronista Ricardo Quintela.

Villarruel dijo en su cuenta de la red social X que su llegada a La Rioja, la 19na provincia que visita desde que asumió como Vicepresidenta, tuvo como objetivo "visitar desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos", para mostrar a los argentinos "la cultura del esfuerzo colectivo de familias y grupos emprendedores".

Destacó que en el pasado, durante la pandemia "que nos tenía encerrados" por decisión del Gobierno de Alberto Fernández, "los operadores que juegan a criticarme como catadores de ideologías no eran tan incisivos, ni ponían el cuerpo para resistir a eso".

Villarruel salió de ese modo al cruce de críticas que le llegaron desde el propio partido de La Libertad Avanza, como la efectuada por la concejal de la capital riojana Luciana de León, quien aludiendo a la foto con Quintela expresó: "íQué vergüenza y desilusión verla sonreír con los responsables del atraso y la decadencia en La Rioja!".

La edil libertaria había manifestado a través de sus redes sociales su critica a la foto con Quintela, a la que vinculó con "modelos populistas del interior profundo", en provincias empobrecidas cuyos funcionarios "multiplicaron su patrimonio de forma desorbitante".