Eclipse solar anular: qué regiones podrán observar el fenómeno este martes

Este martes se producirá un eclipse solar anular que tendrá como escenario principal a la Antártida. El fenómeno generará el denominado "anillo de fuego", un efecto óptico que se produce cuando la Luna cubre casi por completo el disco solar y deja visible únicamente un aro luminoso en su contorno.

La franja de anularidad (zona donde podrá observarse el anillo completo) atravesará exclusivamente un sector del este de la Antártida. Se trata de un corredor de aproximadamente 4.282 kilómetros de largo por 616 kilómetros de ancho, donde la Luna cubrirá cerca del 96 % del Sol en el punto máximo del fenómeno.

Fuera de esa banda específica, el eclipse se verá de manera parcial. En el sur de Argentina y Chile, incluidas áreas como Tierra del Fuego y Punta Arenas, así como en regiones del sur de África, el Atlántico Sur, el océano Índico y parte del Pacífico, la Luna ocultará solo una porción del disco solar, sin formar el anillo luminoso característico.

Según el cronograma difundido por la NASA, la fase parcial comenzará a las 6:56 (hora argentina, 9:56 GMT) y finalizará a las 11:27 (14:27 GMT). La etapa máxima del eclipse anular tendrá una duración de poco más de dos minutos y será visible únicamente dentro de la franja antártica mencionada, una zona remota y sin presencia significativa de bases habitadas.

Qué es un eclipse solar anular

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, pero se encuentra en un punto de su órbita en el que está más alejada del planeta. Debido a esa mayor distancia, su tamaño aparente es menor y no logra cubrir completamente al Sol, lo que da lugar al "anillo de fuego".

Se diferencia de un eclipse solar total, en el que el disco solar queda completamente oculto y es posible observar la corona solar durante la fase de totalidad. En cambio, en un eclipse parcial la alineación no es exacta y solo se cubre una parte del Sol.

Recomendaciones de observación

La NASA advierte que nunca debe observarse un eclipse solar sin protección adecuada. Mirar directamente al Sol, incluso cuando está parcialmente cubierto, puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles.

Se recomienda utilizar gafas certificadas para eclipse o filtros solares homologados, tanto para la observación directa como para el uso de telescopios, cámaras o binoculares. También se aconsejan métodos indirectos, como la proyección estenopeica, que permite ver la imagen del Sol proyectada sobre una superficie sin exposición directa.

Otros eventos astronómicos previstos en 2026

El calendario astronómico de 2026 incluye otros fenómenos destacados:

• 28 de febrero: se producirá un "desfile planetario". Tras la puesta del Sol podrán observarse seis planetas (Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) alineados en el cielo nocturno.

• 3 de marzo: un eclipse lunar total teñirá la Luna de tonos rojizos. Será visible en distintas regiones de América, islas del Pacífico, Asia y Oceanía.

• 12 de agosto: ocurrirá un eclipse solar total cuya franja de totalidad atravesará Groenlandia, Islandia, Rusia, Portugal y España. En esas zonas el Sol quedará completamente cubierto por la Luna, mientras que en partes de Europa, África y América del Norte el fenómeno será parcial.

• 28 de agosto: se registrará un eclipse lunar parcial que cubrirá hasta el 96 % del disco lunar, observable en América, África, Europa y Oriente Medio.

El año también incluirá lluvias de meteoros como las Eta Acuáridas en mayo y las Gemínidas en diciembre, además de acercamientos de cometas destacados, lo que configura una agenda astronómica con múltiples eventos a lo largo de 2026.

