Diego Santilli: "Lo personal no puede estar por encima del interés general: primero las reformas y después lo electoral"

En medio de las negociaciones con las provincias y del debate de leyes clave en el Congreso, el ministro del Interior, Diego Santilli, llamó a priorizar el rumbo reformista del Gobierno nacional por sobre las disputas partidarias. Respondió a las posturas "puristas" dentro de La Libertad Avanza, como las expuestas por el referente libertario local, Alfredo Olmedo, quien rechazó acercamientos extrapartidarios con respecto a las elecciones del año que viene. En diálogo con El Tribuno, Santilli habló del vínculo con los gobernadores -entre ellos el salteño Gustavo Sáenz-, fijó posición sobre el debate electoral y defendió las reformas laboral, penal juvenil y fiscal impulsadas por el presidente Javier Milei.

Ministro, ¿cómo avanza el diálogo político con las provincias en un contexto de debate intenso en el Congreso por leyes clave del Gobierno?

Estamos en un momento bisagra para la Argentina. Lo que está prioritariamente en juego no son intereses sectoriales ni discusiones coyunturales, sino las transformaciones profundas que el país necesita y que el Presidente está impulsando. Hace décadas que no se encaran reformas estructurales como las que hoy están en debate, por ejemplo la modernización laboral, una ley que no se discute desde 1975. En ese marco, ningún interés particular puede estar por encima del interés general.

Desde Salta, el referente de La Libertad Avanza Alfredo Olmedo planteó una postura "purista", rechazando acuerdos con sectores extrapartidarios. ¿Cómo ven esa posición desde Buenos Aires?

Yo llamo a una reflexión. Estamos en un momento de reformas históricas y eso exige amplitud, apertura y una mirada de largo plazo. El propio presidente Milei habló de "tabula rasa" para todos aquellos que crean en una Argentina de reformas, de transformaciones y de cambio. Lo personal o lo sectorial no puede estar por encima del interés general de los argentinos.

¿Esa apertura incluye sumar sectores o dirigentes que no provienen originalmente de La Libertad Avanza?

Es que eso es lo que viene haciendo el presidente. Lo ha hecho con diferentes figuras, con distintos organismos y con actores que entienden que la Argentina necesita un cambio profundo. Siempre poniendo por delante el interés general, no las conveniencias personales o partidarias.

¿Cree que esta línea más "purista" puede sostenerse hasta las próximas elecciones?

Hablar de elecciones en un año que no es electoral me parece apresurado. No estoy de acuerdo con adelantar procesos electorales cuando estamos en pleno año de reformas. Hoy los argentinos quieren transformaciones. El presidente se comprometió a bajar la inflación y lo está haciendo; se comprometió a reducir la pobreza y lo está logrando; terminó con los intermediarios de los planes sociales. Este es un año para discutir reformas, no candidaturas. Lo electoral será en 2027.

Usted mencionó el fin de los intermediarios sociales. ¿Existe también el riesgo de intermediarios políticos?

Ese es el debate entre el pasado y el futuro. Hay quienes quieren volver a la emisión descontrolada, a la inflación, a la intermediación de los planes sociales y de la política. La mayoría de los argentinos no quiere volver a eso. El presidente enfrentó problemas estructurales, se plantó en temas sensibles como la seguridad -con el Plan Bandera en Rosario- y decidió terminar con los gerentes de la pobreza. Ese es el camino que tenemos que consolidar este año.

¿Cuál es su mirada sobre el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a quien algunos critican por su rol opositor?

Yo valoro mucho a los gobernadores que, más allá de su signo político, entienden que la Argentina como estaba no salía adelante y que había que transformarla. Lo veo en Salta, Catamarca, Tucumán, Misiones, San Juan, Neuquén, Río Negro. Un opositor no es el que se opone a todo, sino el que mantiene sus ideas pero acompaña las reformas cuando son importantes para el país. Eso es un paso enorme para la República Argentina.

En Salta ya se discuten proyectos electorales como una vuelta a la ley de lemas y la continuidad del voto electrónico. ¿Cuál es su posición?

La boleta única papel llegó para quedarse y ha sido muy positiva para agilizar la votación. Ojalá podamos avanzar en todo el país en ese sentido. En los próximos meses vamos a presentar reformas electorales para discutirlas con los partidos. Respecto al voto electrónico, yo no puedo estar en contra de algo que impulsé en su momento y que ha funcionado bien en varias provincias, incluido el modelo salteño, donde se imprime el voto.

¿Y sobre la ley de lemas?

Nunca estuve de acuerdo con la ley de lemas y no creo que sea el tiempo para ese debate. Hay que mirarlo dentro de un paquete integral de reformas, no como una discusión aislada. Seguramente en el Congreso en la continuidad de las sesiones ordinarias se va a tratar estos temas de índole electoral para que nos pongamos todos de acuerdo.

En un clima de tensión social, con protestas y un paro convocado por la CGT, ¿qué escenario imagina para este año?

La primera mitad del Gobierno fue de estabilización y se cumplieron los compromisos asumidos. La segunda etapa es la del crecimiento y la generación de empleo. Para eso necesitamos reformas: modernización laboral, reforma fiscal, una ley penal juvenil. En Argentina hace 15 años que no se crea empleo formal y hace 20 que no se genera una pyme formal. La mitad de los trabajadores está en la informalidad, sin derechos. Eso es lo que estamos tratando de cambiar ahora.

¿Por qué considera clave avanzar este año con esas reformas?

Porque están en juego el trabajo formal, los derechos laborales, el futuro jubilatorio, la seguridad y un cambio cultural profundo. Este es el año para consolidar el rumbo que inició el presidente. Más adelante vendrá el debate electoral. Hoy, el interés de los argentinos tiene que estar por encima del interés individual de cualquier dirigente o sector.