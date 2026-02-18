Gremios "duros" de la CGT y la CTA marcharán mañana al Congreso

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran un grupo de sindicatos de la CGT y las dos CTA, ratificó el paro con movilización al Congreso para mañana, mientras la CGT brindará una conferencia de prensa hoy a las 11.

El FreSU se diferenció así de la conducción de la CGT, que resolvió ir a un paro general pero sin movilización.

El paro y marcha serán mañana debido a que es el día en que está previsto que el proyecto de reforma laboral sea tratado en Diputados, luego de haber recibido sanción del Senado la semana pasada.

En todo el país

"El paro se va a hacer sentir en todo el país, pero no podemos quedarnos en la casa. Si no movilizamos, el Gobierno se hace un festín. En las últimas horas, el repudio a la ley empezó a crecer rápidamente. Debemos seguir presionando. Tenemos que garantizar que sea un paro activo", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

En el comunicado, el dirigente agregó que "va a haber un día después, y vamos a tener que explicar dónde estuvimos parados: si facilitamos o resistimos el mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos".

El FreSU movilizará en todas las provincias y en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrará a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.

Este espacio, integrado por la UOM, Aceiteros y Pilotos, entre otros, por parte de la CGT, y la mayoría de los gremios de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, viene de realizar manifestaciones en las ciudades de Córdoba y Rosario en rechazo al proyecto oficialista, además de un paro y otra movilización al Congreso el pasado miércoles cuando la iniciativa se trató en el Senado.

Explicación de la CGT

En tanto, la CGT brindará hoy, a las 11, una conferencia de prensa desde la sede de Azopardo para explicar la convocatoria que hizo a un paro general sin movilización para mañana, cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral.

El consejo directivo de la organización aclarará los términos de esa resolución después de las críticas suscitadas tanto desde la izquierda como desde los gremios más combativos por la decisión de no acompañar el paro -el cuarto en la era de Javier Milei- con una marcha multitudinaria al Congreso.

Ayer nuevas adhesiones sindicales se sumaron al paro general de la CGT que amplían el alcance de la medida. A los gremios del transporte se agregaron sindicatos de la alimentación, la industria y el sector público.

De esta manera, con el respaldo confirmado de los gremios estratégicos, la medida apunta a una paralización amplia de la actividad en todo el país.

Qué servicios no funcionarán y cuáles sí

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la convocatoria a un nuevo paro general nacional de 24 horas en abierto rechazo a la reforma laboral. Se tratará de la cuarta huelga de la central obrera durante la actual gestión pero sin movilización callejera, apostando a una parálisis total a través del corte del transporte público.

Qué no funcionará

Colectivos: La UTA adhiere al paro, por lo que no habrá servicio de líneas de corta, media y larga distancia en todo el territorio nacional.

La UTA adhiere al paro, por lo que no habrá servicio de líneas de corta, media y larga distancia en todo el territorio nacional. Trenes y Subtes: La Fraternidad confirmó su participación, paralizando la totalidad de la red ferroviaria, el subte y el Premetro en CABA.

La Fraternidad confirmó su participación, paralizando la totalidad de la red ferroviaria, el subte y el Premetro en CABA. Vuelos: Los gremios aeronáuticos se suman a la medida, lo que provocará la cancelación de los vuelos aerocomerciales de cabotaje e internacionales.

Los gremios aeronáuticos se suman a la medida, lo que provocará la cancelación de los vuelos aerocomerciales de cabotaje e internacionales. Bancos: La Asociación Bancaria también paralizará sus actividades.

La Asociación Bancaria también paralizará sus actividades. Administración Pública: El gremio ATE convocó al paro, afectando severamente la atención en oficinas públicas, dependencias del Estado y hospitales nacionales, provinciales y municipales (solo guardias).

El gremio ATE convocó al paro, afectando severamente la atención en oficinas públicas, dependencias del Estado y hospitales nacionales, provinciales y municipales (solo guardias). Industria y recolección: La UOM (metalúrgicos), Aceiteros y el gremio de Camioneros (recolección de residuos y logística) también cesarán sus tareas.

Qué sí funcionará