La suba de los alimentos se desacelera

Luego del dato de 2,9% en enero y la vuelta atrás sobre la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el rubro de los alimentos y bebidas volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que presionaría a la inflación del segundo mes del año, según distintas consultoras privadas.

La inflación de enero marcó su quinto mes en alza y se aceleró al 2,9%. En particular, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró con un incremento de 4,7% y fue la división de mayor aumento.

Según trascendió, los informes preliminares de distintas consultoras sitúan una desaceleración de ese rubro, aunque algunas lo ubican por encima del 2%.

Para EcoGo, la inflación de los alimentos ronda entre 2,6% y 2,8%. Y estima que el IPC de febrero se sitúe en torno al 2,7% y 3%.

Carnes y verduras

Econviews arrojó una suba inferior, con 0,6% para la segunda semana. Entre ellos destacan la suba de la carne (+2,3%) y la baja de las verduras (-0,5%). Para las cuatro semanas, prevé un aumento del 2,2% en el rubro.

Tras haber ponderado un alza de 2,5% en la primera semana (1,6% mensual), la medición de LCG se disminuyó al 1% para la segunda semana (2,4% mensual).

Por su parte, Analytica también obtuvo una medición inferior al resto: en la primera semana consignó una variación del 0,6% en alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires (GBA), lo que ubicaría el promedio mensual en torno al 2,6%.

La consultora estima una inflación menor a la de enero a través del IPC Invecq, que rondaría el 2,7% aunque prevé que cierre febrero en 2,5%, continuando con una "leve desaceleración".