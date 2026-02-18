Preparan el lugar para el juicio de la causa Cuadernos

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que juzga a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, será relocalizado en el edificio de Comodoro Py 2002 en el marco del plan de reformas edilicias impulsado por el Consejo de la Magistratura para la implementación del sistema acusatorio.

Las sedes de las avenidas Comodoro Py 2002 e Inmigrantes 1950 profundizarán en los próximos meses las renovaciones de cara a la puesta en marcha del nuevo Código Acusatorio, prevista para el 20 de abril.

El foco estará puesto en la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002, donde se decidió ampliar el espacio de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal, área encargada de planificar y gestionar la asignación y distribución de causas, centralizar la programación y grabación de audiencias y realizar tareas administrativas.

El año pasado se realizaron reformas en el segundo piso donde funciona la Cámara Federal.

Según fuentes judiciales, con la reubicación de los juzgados nacionales que funcionaban en la planta baja y que ya operan en otras dependencias se reprogramó la redistribución de distintas áreas del edificio de Retiro para un mejor funcionamiento.

Entre las novedades figura la relocalización del TOF 7, que desde su puesta en marcha funciona en el Palacio de Justicia y es el único tribunal oral federal no asentado en el Polo Retiro.

La nueva ubicación permitirá al TOF 7 utilizar la Sala AMIA, destinada a juicios orales de gran magnitud y modernizada y habilitada en diciembre pasado, además de otra decena de salas creadas y acondicionadas en el último año en el edificio.