Tensión por los cortes: el ENRE auditará las instalaciones de Transnoa en Salta y Jujuy

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad confirmó que avanzará con auditorías técnicas en instalaciones estratégicas de TRANSNOA S.A. ubicadas en Salta y Jujuy, luego de las interrupciones del servicio eléctrico que afectaron a miles de usuarios del NOA desde el 22 de enero de 2026.

Según la comunicación oficial remitida a las autoridades provinciales, el organismo dio curso a la denuncia administrativa presentada de manera conjunta por Salta, Jujuy y Tucumán. En ese marco, se conformó el expediente correspondiente y se corrió traslado a la empresa transportista, que deberá presentar su descargo y la documentación que considere pertinente dentro del plazo establecido.

En paralelo, el ENRE informó que ya formuló cargos contra TRANSNOA en base a los informes técnicos elaborados por CAMMESA correspondientes a los días 21, 22, 23 y 25 de enero, fechas en las que se registraron fallas en el sistema de transporte de energía eléctrica.

Como parte del proceso, el organismo llevará adelante una segunda etapa de inspecciones técnicas entre el 18 y el 20 de febrero. El objetivo será evaluar el estado general de las estaciones transformadoras y líneas de alta tensión, el funcionamiento operativo del sistema y la organización de los recursos técnicos y humanos de la concesionaria.

Las auditorías incluirán las estaciones transformadoras Tartagal, Pichanal Nueva, Güemes (CT TermoAndes), Orán y Salta Este, además de líneas de 132 kV que vinculan Orán, Pichanal, Libertador, San Pedro y otras localidades estratégicas del norte argentino.

Una vez analizada la información presentada por la empresa y los antecedentes técnicos recopilados, el ENRE evaluará el desempeño de la concesionaria conforme al marco regulatorio vigente y determinará las medidas que correspondan. Con esta actuación, el organismo confirmó el avance formal del proceso administrativo iniciado tras la denuncia conjunta de las provincias afectadas.