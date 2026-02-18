La música romántica reunirá sobre el escenario a Leo Tejerina y Moisés Torfe

Muchos amantes de la música romántica de nuestra provincia siempre anhelaron reunir, en una sola velada, a dos de las mejores voces del cancionero que apunta al corazón. Las obligaciones, los tiempos, los compromisos, siempre fueron cómplice para no vislumbrarse ese sueño...pero ahora esta realidad está a punto de cristalizarse, porque gente allegada a los artistas, confirmaron que Leo Tejerina y Moisés Torfe unirán sus cuerdas vocales para enamorar en el día previo al Día de la Mujer (8 de marzo). El espectáculo se confirmó para el sábado 7 de marzo, desde las 22, en el Centro Argentino (avenida Sarmiento 277). Habrá sorteos y sorpresas para festejar esta fecha tan especial.

Ya están a la venta las entradas anticipadas. Promoción: 2x15 mil. En puerta: 10 mil. Reservas: 3874660935

"La verdad que la amistad siempre estuvo presente, pero la carrera artística, nos llevó por distintos escenarios, nos conocimos, casualmente, arriba de las tablas, hace exactamente 37 años, cuando yo me vine a radicar de mi Campo Santo natal, y Moisés regresaba de Tucumán, luego de vivir varios años en el "Jardín de la República". En aquel momento actuábamos en lugares nocturnos, y acaparamos muchos seguidores de la música romántica, pero cada uno con su espectáculo. Luego ya entré a trabajar a Radio Salta, en la locución y conducción. Moisés se sumó a la redacción de diario El Tribuno, y nuestras carreras artísticas tuvieron un parate", aseguró Leo Tejerina.

"Jamás me cansó de repertir que yo me hice periodista, muy diferente a mi posición de artista: nací con el amor por la música y el canto, las cuerdas vocales y los acordes musicales, aceleran el pulso de mi corazón, me trasporta rápidamente a otra dimensión. Hace 3 años retomé mi faceta artística, y por suerte mi entorno siempre me esperó, y cada vez que ofrezco un recital, la gente me brinda cariño, respeto y un mimo especial", resaltó Torfe.

"El show que ofreceremos tendrá diferentes matices, pero está ideado para que la mujer viva un día especial, como se lo merece. Cada uno brindará su repertorio, lógicamente preparamos varias canciones a dúo, y no faltarán los temas para sacarle brillo a la pista", agregó Tejerina.

Ambas cantantes, como no podía ser de otra manera en este suelo, incursionaron en algún momento en el folclore. Torfe, con solo 17 años, ya estuvo representando a su provincia, en el escenario mayor de Cosquín, allá en la Plaza Próspero Molina, en tierra cordobesa. Desde pequeño incursionó en los festivales más pretigiosos de la provincia, con numerosas actuaciones en distintos puntos del territorio nacional. Asimismo, Tejerina también integró por nueve años el destacado conjunto Los Sauzales, con apariciones en todo en país.

El sábado pasado, el cantante de Campo Santo, realizó una excelente presentación en la localidad de Campo Santo, con lleno total. Un show de casi tres horas, con ritmos que variaron para todos los gustos, lógicamente predominó la música de ayer, con canciones que siempre perdurarán en la biblioteca musical. "El público tiene sobrada participación y eso hace más ameno el espectáculo, no hay letra y música que pase desapercibida, la gente canta y se divierte, ese es el objetivo, vivir una noche diferente. Los problemas no tienen cabida al salón, todo es diversión y buena onda", aseveró Torfe.

"Es fabuloso como se arreglaron las instalaciones del Centro Argentino, realmente me alegra porque se trata de una institución de gran prestigio en nuestra provincia. Sin dudas que, el principal responsable es el cantautor Juan Rueda, quien preside la entidad desde hace algunos años "Prácticamente estamos inaugurando la obras con el recital de estos dos grandes cantores, que tengo la fortuna de conocerlos hace mucho años. La verdad son dos importantes referentes de la música romántica de Salta. Será una noche única para disfrutar en familia y con amigos", dijo Rueda.