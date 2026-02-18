El Senado de Salta tratará el narcotest obligatorio y los pliegos para la Corte en sesión extraordinaria

El Senado de Salta volverá a sesionar en forma extraordinaria la próxima semana con una agenda centrada en dos temas clave para el funcionamiento institucional de Salta: el narcotest obligatorio para funcionarios y la designación de nuevos integrantes de la Corte de Justicia.

El presidente del Senado y vicegobernador de la Provincia, Antonio Marocco, confirmó a El Tribuno que la Cámara alta fue convocada a sesiones extraordinarias para el jueves 26 de febrero. En esa jornada se tratará el decreto de necesidad y urgencia impulsado por el Ejecutivo provincial que establece la obligatoriedad del narcotest para funcionarios de los tres poderes del Estado.

En la misma sesión también se analizarán y someterán a aprobación los pliegos de Martín Plaza y Martín Diez Villa como nuevos miembros de la Corte de Justicia de la Provincia. Según indicó Marocco a El Tribuno, ya concluyó el período de impugnaciones sin que se registraran objeciones a las postulaciones.

El vicegobernador destacó que la ausencia de impugnaciones constituye un respaldo a la calidad técnica y académica de los candidatos propuestos para integrar el máximo órgano judicial de la provincia.

De esta manera, el Senado abordará de manera exclusiva estos dos puntos durante la sesión extraordinaria prevista para la próxima semana en la Legislatura provincial.