Miércoles de Ceniza: Salta baja el ritmo y entra en tiempo de Cuaresma

La imposición de la ceniza en la frente marca el comienzo de un tiempo fuerte para los católicos, una invitación a mirar hacia adentro y preparar el corazón para la Pascua.

Cuando todavía quedan ecos de comparsas y de harina en el aire, en Salta se apagan los bombos y se encienden las velas.

Hoy, Miércoles de Ceniza, la Iglesia Católica abre la Cuaresma, ese tramo de 40 días que invita a frenar un poco la marcha y poner la mirada en lo esencial.

En cada parroquia, desde la Capital hasta el interior profundo, los fieles se acercan para recibir la ceniza en la frente. Es un gesto sencillo, pero cargado de significado. Marca el inicio de un tiempo de ayuno, oración y caridad. “Es una preparación para celebrar la Pascua, tomando la experiencia de Jesús, que pasó 40 días en el desierto”, explican desde la Iglesia, recordando ese camino de prueba y fortaleza espiritual.

La tradición no es nueva. Se remonta a la Iglesia primitiva, cuando quienes buscaban reconciliarse se cubrían con ceniza y vestían hábitos penitenciales. Con el paso de los siglos, el rito fue tomando forma hasta que, desde el siglo XI, Roma comenzó a imponer formalmente la ceniza al inicio de la Cuaresma. La palabra viene del latín cinis y simboliza la fragilidad de la vida, la humildad y la conciencia de que todo pasa.

Las cenizas que hoy se imponen no son cualquier polvo. Se preparan quemando las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior. Luego se rocían con agua bendita y se aromatizan con incienso. En la misa, el sacerdote traza una cruz en la frente de cada fiel, recordando que la vida es pasajera y que hay valores que trascienden lo cotidiano.

Así, sin estridencias y con el tono sereno que caracteriza a esta tierra creyente, Salta entra en Cuaresma. Son 40 días para revisar actitudes, tender una mano al que necesita y, como dicen muchos en los barrios, “ordenar el corazón” antes de que llegue la Semana Santa.

Agenda

Parroquia Nuestra Señora del Tránsito: a las 19:30 se celebrará la Santa Misa. Al finalizar se rezará del Santo Vía Crucis, reflexionando sobre el camino de Jesús hacia la cruz. “Es un momento especial para la reflexión, la oración y la comunidad”, señalaron desde el iglesia ubicada en Av. Bicentenario al 900.

Parroquia San José, de Cerrillos: misas a las 19 y 21, bajo el lema “Conviértanse y crean en el Evangelio”.

En la localidad de La Merced, las misas serán a las 18 en El Huaico, a las 19 en San Agustín y 20.30 en La Merced.