Hoy comienza el Año Nuevo Chino: qué está prohibido hacer para evitar la mala suerte con la llegada del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino marca el inicio de un nuevo ciclo en el calendario lunisolar y está rodeado de creencias ancestrales que buscan atraer prosperidad y evitar la mala fortuna. En 2026, el comienzo del Año del Caballo de Fuego vuelve a poner en foco una serie de supersticiones sobre qué hacer -y qué no- durante los primeros días del ciclo.

El Año Nuevo Lunar comienza este 17 de febrero de 2026, cuando se iniciará el período regido por el Caballo de Fuego. La celebración se extenderá durante quince días y culminará con el Festival de los Faroles, una de las festividades más importantes de la cultura asiática.

A diferencia del calendario occidental, la fecha del Año Nuevo Chino varía cada año porque se determina por la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno, lo que hace que la festividad caiga entre finales de enero y mediados de febrero.

En la tradición china, los primeros días del año son considerados decisivos para marcar el destino del ciclo. Por eso, existen tabúes que muchas personas respetan con rigor, especialmente quienes creen en la influencia simbólica del calendario lunar.

Entre las principales prohibiciones se encuentra barrer o sacar la basura el primer día del año, ya que se cree que este acto simboliza “barrer la riqueza” o expulsar la buena fortuna recién llegada al hogar.

Otra recomendación extendida es evitar palabras negativas o asociadas a la muerte, la enfermedad o la pobreza, porque se considera que el lenguaje del primer día puede influir en el destino del resto del año.

También se aconseja no lavar ni cortar el cabello, ya que el agua está asociada a la riqueza y lavarlo simbolizaría “lavar la fortuna”. En algunas regiones, incluso se evita usar la lavadora por respeto a deidades vinculadas al agua.

En cuanto a la vestimenta, se recomienda no usar ropa negra o blanca, colores tradicionalmente vinculados al luto, mientras que el rojo es considerado el tono más auspicioso, asociado a la prosperidad, la protección y la felicidad.

Incluso algunos alimentos tienen connotaciones simbólicas. En ciertas tradiciones, comer avena en el desayuno se asocia con la pobreza, por lo que se evita en el primer día del año lunar.

El 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, una combinación considerada especialmente poderosa dentro del zodíaco chino. El Caballo simboliza libertad, movimiento, independencia y acción, mientras que el elemento fuego aporta pasión, creatividad y dinamismo.

En la astrología china, esta combinación se asocia con períodos de cambios rápidos, decisiones importantes y transformaciones profundas. Por ese motivo, muchas personas buscan comenzar el ciclo siguiendo rituales que potencien la energía positiva y minimicen los riesgos simbólicos.

Rituales para atraer la buena fortuna en 2026

Uno de los rituales más difundidos es la limpieza profunda del hogar antes del inicio del año lunar. La tradición indica que limpiar la casa permite eliminar las malas energías acumuladas durante el año anterior y preparar el espacio para la llegada de nuevas oportunidades. Se recomienda ordenar, desechar objetos rotos o innecesarios y ventilar los ambientes.

También es común decorar la casa con color rojo, considerado símbolo de prosperidad, felicidad y protección. Faroles, sobres rojos y adornos con caracteres chinos que representan fortuna o longevidad forman parte de la ornamentación típica.

Otro ritual central es la cena de reunión familiar, conocida como la “cena de Año Nuevo”. Compartir alimentos simbólicos, como pescado (abundancia), dumplings (riqueza) y fideos largos (longevidad), busca reforzar la unión familiar y atraer prosperidad.

El uso de sobres rojos con dinero (hongbao) es otra tradición clave. Se entregan a niños y personas jóvenes como símbolo de protección y buenos deseos para el año entrante. También puede utilizarse sobre rojos para guardar una hoja con las metas propuestas para el 2026.

El arroz es el símbolo máximo de alimento y estabilidad en Oriente, por lo que es fundamental en cualquier ritual para atraer abundancia ininterrumpida. Para ello se debe llenar un cuenco grande de arroz crudo hasta el borde y colocar dentro tres monedas chinas (o monedas doradas de curso legal). Luego hay que mantenerlo en la cocina durante los 15 días que dura el festival. Este acto simbólico asegura que la riqueza y el sustento no falten en tu hogar durante el año del Caballo.

Además, muchas personas practican rituales personales, como escribir deseos o metas para el nuevo ciclo, encender velas rojas o realizar meditaciones enfocadas en la renovación y la energía del fuego.

Por qué el Año Nuevo Chino cambia de fecha cada año

La fecha del Año Nuevo Lunar varía porque el calendario chino es lunisolar, es decir, combina las fases de la Luna con el movimiento del Sol. El inicio del año se establece con la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno, lo que provoca que la celebración no tenga una fecha fija en el calendario gregoriano.

Este sistema busca mantener la festividad alineada con las estaciones y el ciclo agrícola, por lo que se agregan meses intercalados de manera periódica para evitar desfases.

Más allá de las supersticiones, el Año Nuevo Chino representa un momento de renovación, reunión familiar y planificación de nuevos objetivos. En la tradición oriental, mantener una actitud positiva y evitar conflictos durante las primeras 24 horas del ciclo es considerado clave para asegurar un año próspero.

Con la llegada del Año del Caballo de Fuego, millones de personas en todo el mundo se preparan para un período marcado por la acción, el cambio y la búsqueda de nuevas oportunidades, guiados por tradiciones que combinan cultura, espiritualidad y simbolismo milenario.