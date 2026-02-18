JETOUR llega a Salta de la mano de SINO MOTORS: abre su concesionario oficial con promociones y financiación exclusiva

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El mercado automotriz del NOA suma un nuevo protagonista. JETOUR, la marca internacional de SUVs representada en la región por SINO Motors, desembarca en Salta con una propuesta clara: más tecnología, más diseño y más potencia con una relación precio-calidad altamente competitiva.

La apertura oficial será en Paraguay 2200, donde la marca competirá junto a las grandes terminales ya posicionadas, ofreciendo una alternativa moderna para quienes buscan renovar su vehículo con mayor equipamiento, seguridad y mejores condiciones de acceso.

Primera híbrida enchufable disponible en Salta, con entrega inmediata

Uno de los grandes diferenciales del lanzamiento es que JETOUR contará con stock disponible de la T1 híbrida enchufable (T1 i-DM), convirtiéndose en una de las primeras propuestas de este tipo en la provincia.

La T1 i-DM combina:

– Motorización híbrida enchufable de última generación.

– Alta eficiencia de consumo y menor emisión.

– Autonomía combinada optimizada para uso urbano y ruta.

– Diseño robusto estilo “boxy”.

– Pantallas digitales de gran formato y sistema multimedia avanzado.

– Asistencias a la conducción y equipamiento de seguridad integral.

Además, los clientes podrán acceder a asesoramiento personalizado sobre el sistema híbrido, carga y mantenimiento, junto con respaldo total de servicio posventa local.

El diferencial es claro: podés conocerla y llevártela el mismo día.

SUVs pensadas para el estilo de vida actual

Bajo el concepto “Jet + Tour” —viajes convenientes— la marca combina innovación, seguridad y espíritu aventurero en una gama diseñada para familias y conductores activos.

Modelos destacados:

JETOUR X50: SUV compacto 1.5 turbo de 156 CV, pantallas de 10,2”, 6 airbags y alto nivel tecnológico.

JETOUR X70 Plus: 7 plazas, amplio confort y equipamiento ideal para la familia.

JETOUR T1 y T1 híbrida enchufable: diseño robusto con opciones 4x4 y tecnología electrificada.

JETOUR T2: motor 2.0 turbo, caja automática de 7 velocidades y ADN off-road.

Cada modelo incorpora asistentes de conducción, tecnología de última generación y diseño de vanguardia, alineados con las nuevas demandas del consumidor argentino.

Beneficios exclusivos por apertura

Durante la inauguración, JETOUR ofrecerá:

– Promociones especiales por tiempo limitado.

– Financiación exclusiva de lanzamiento.

– Planes personalizados.

– Atención comercial y técnica especializada.

Representada por SINO Motors, la marca llega con una visión de largo plazo, respaldo integral de posventa y compromiso con el cliente, consolidando su expansión en el norte argentino.

Miércoles 18 de febrero – 10:00 hs

Paraguay 2200 – Salta

JETOUR invita a los salteños a descubrir una nueva experiencia SUV y ser protagonistas de la nueva generación de movilidad.