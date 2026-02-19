Coronel Moldes: Vuelve el "Street Sound" y se consolida en la cultura urbana

El próximo sábado 21 de febrero, desde las 18:30 horas, la Plaza Martín Miguel de Güemes de Coronel Moldes será el epicentro de una jornada que reunirá arte, música y expresión joven en un espectáculo que promete superar todas las expectativas.

Grafiteros en acción, Barbers Expo, academias urbanas, breakdance, exhibiciones de freestyle, rap y beatbox formarán parte de una grilla pensada para visibilizar y potenciar el talento emergente de la región. La propuesta no solo convoca a artistas locales y visitantes, sino que genera un espacio de encuentro, integración y desarrollo cultural para toda la comunidad.

Coronel Moldes no solo organiza un evento único en el Valle de Lerma: también es cuna de talento. MC Ghutyy, artista urbano en constante crecimiento, representa a una nueva generación que transforma la música en identidad y expresión. Su presencia en la primera y esta segunda edición simboliza el impulso que hoy vive la cultura urbana local y el protagonismo que los jóvenes moldeños están construyendo con esfuerzo y dedicación.

Stret Sound Moldes se consolida así como un punto de referencia en la agenda cultural del pueblo, apostando a nuevas expresiones y brindando oportunidades reales a quienes encuentran en el arte urbano una herramienta de transformación.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Coronel Moldes, bajo la gestión del intendente Omar Carrasco, reafirmando el compromiso de acompañar propuestas que fortalecen la participación juvenil y dinamizan la vida cultural del pueblo.