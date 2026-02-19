Sin la baja salarial por licencia, hoy Diputado vota la reforma laboral

La Cámara de Diputados sesionará hoy, a las 14 para aprobar con cambios el proyecto de reforma laboral, por lo que, de conseguir media sanción, el proyecto volverá al Senado para su sanción definitiva el viernes 27.

La sesión fue solicitada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Producción y Trabajo, La Neuquinidad e Innovación Federal, con lo cual el oficialismo tiene asegurado el quórum para abrir la deliberación.

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y firmado por los jefes de los bloques de la UCR, Pamela Verasay; del Pro, Cristian Ritondo; de Innovación, Alberto Arrua; de Independencia, Gladys Medina; de Producción y Trabajo, Nancy Picón; del MID, Oscar Zago, y de La Neuquenidad, Karina Maureira.

Si asisten todos los diputados, la sesión deberá comenzar con la presencia de 132 legisladores, ya que tanto Provincias Unidas como Unión por la Patria (UxP) y la izquierda no darán quórum.

El pedido fue presentado luego de que hubiera empezado a firmarse el dictamen de comisión, que ya no tendrá el artículo 44 sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

El PRO y el MID firmaron en disidencia, ya que querían autorizar a las billeteras virtuales para que puedan pagar los sueldos, y no como fijó el Senado que solo lo harán los bancos.

Poco antes de las 18, el oficialismo ya tenía 44 firmas, de las cuales 27 corresponden a la Comisión de Presupuesto y 17 a la Comisión de Trabajo, informó el libertario Lisandro Almirón.

El dictamen de mayoría fue firmado por los legisladores de los bloques que pidieron la sesión especial, según voceros legislativos.

El presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, había comunicado al inicio de la reunión que se eliminaba el artículo 44.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se puso en marcha desde las 14.10. Tras escuchar a sindicalistas y empresarios, los legisladores comenzaron a exponer sobre el proyecto de reforma laboral, aunque el oficialismo ya tenía su objetivo cumplido que era tener firmado el dictamen que se discutirá hoy en el recinto de sesiones.

La Libertad Avanza dice que tiene más de 130 votos

El oficialismo llega confiado a la sesión de hoy en Diputados y asegura tener los votos necesarios para aprobar la reforma laboral. En La Libertad Avanza hablan de más de 130 voluntades, un número que no solo les permitiría reunir el quórum de 129 legisladores para abrir el debate, sino también sancionar el proyecto en general con una relación similar a la registrada en el Senado.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La referencia es el Presupuesto 2026, que obtuvo 132 votos afirmativos. En esa línea, los libertarios estiman que podrían repetir esa cifra. Y afirman que podrían mostrar una votación similar en proporciones a lo sucedido hace una semana en el Senado. En la Cámara alta, la reforma fue aprobada con 42 votos a favor y 30 en contra, con el respaldo del PRO, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales.

El "poroteo"

En Diputados, el cálculo oficial parte de los 95 integrantes de LLA, más 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID, lo que suma 115.

A ese núcleo se agregan los 9 de Innovación Federal —entre ellos los salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz y los misioneros alineados con Carlos Rovira—, además de representantes de San Juan y la neuquina Karina Maureira. También cuentan con los tres tucumanos cercanos a Osvaldo Jaldo.

Con ese esquema, el oficialismo supera los 129 necesarios para el quórum y se acerca a los 132 votos positivos. Se especula, además, con el acompañamiento parcial de Provincias Unidas en la votación general. El peronismo y la izquierda anticipan su rechazo.

Si el texto sufre cambios, deberá volver al Senado, donde el Gobierno apunta a un trámite exprés para convertirlo en ley antes de fin de mes.