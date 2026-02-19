Hoy es el Día Mundial del Colangiocarcinoma: campaña "Haciendo visible lo invisible" 

Cada año, con motivo del Día Mundial del Colangiocarcinoma —que en 2026 se celebrará este jueves 19 de febrero—, desde ATUVIBI (Asociación de tumores de las vías biliares) se impulsa la campaña #IluminaEnVerde, una iniciativa que invita a ayuntamientos y entidades de toda España - y ahora del mundo- a iluminar de verde sus edificios o monumentos emblemáticos como gesto de apoyo y esperanza hacia los pacientes y sus familias.

En el 2025 la campaña, que busca Hacer Visible lo Invisible, contó con más de 115 ayuntamientos y entidades participantes, y se iluminaron más de 150 edificios y monumentos en todo España. Cada luz verde encendida representó visibilidad, esperanza y compromiso con la salud y la investigación.

Este año, gracias a la intervención de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo de Salta, se iluminará el Cabildo de esta ciudad, siendo uno de los primeros en sumarse a la campaña.

A su vez, se suman diversos monumentos y edificios emblemáticos en otras ciudades de Argentina como San Juan, Jujuy, San Luis, Buenos Aires, Rosario, etc. uniéndose así a una red internacional de ciudades comprometidas con la concienciación sobre el colangiocarcinoma.

Es importante destacar que una investigación reciente con registros de más de 900 pacientes durante diez años realizada por el Inter grupo Latinoamericano de Oncología Gastrointestinal (ILOGI) con el apoyo de AstraZeneca, reveló que el cáncer de vesícula biliar, registra una tasa de mortalidad más elevada en el noroeste y suroeste argentino, que en resto del país.

¿Dónde se forman el colangiocarcinoma y el cáncer de vesícula biliar?

El colangiocarcinomase forma en los conductos biliares que transportan la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado mientras que el cáncer de vesícula biliar se origina en la propia vesícula, que es la encargada de almacenar la bilis producida por el hígado para digerir los alimentos.

“Hace sólo un mes perdí a mi hermana por este cáncer en la ciudad de Salta. Ella era una persona absolutamente sana y de la noche a la mañana se descubrió que tenía esta enfermedad que se la llevó en apenas 6 meses. Es realmente muy silenciosa y agresiva” dice Susana Fuentes Avellaneda, una salteña que desde esa fecha y a raíz de su experiencia familiar apoya fuertemente como voluntaria la causa de Atuvibi.