Clausuraron una clínica privada por arrojar residuos patogénicos a la calle

Anoche, personal de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos realizó un recorrido por la zona centro para verificar que no se sacara basura a la vía pública, tal como se había informado previamente debido al paro que interrumpió la recolección habitual.

Durante el operativo, los inspectores constataron que la Clínica del Centro, ubicada sobre calle Alvarado, había depositado residuos patogénicos en la vía pública junto con otros desechos. De esta manera, no solo incumplió la disposición vigente de no retirar basura, sino que además expuso a vecinos y transeúntes a un grave riesgo sanitario.

Este tipo de residuos requiere un tratamiento y una disposición especial, por lo que bajo ningún concepto pueden ser arrojados a la calle.

Ante la gravedad de la infracción, se labró el acta correspondiente y se dispuso la clausura preventiva de la clínica, que ahora deberá responder en el marco de las actuaciones administrativas en curso.