PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
30°
19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

colapinto
Milei
Día Mundial del Colangiocarcinoma
ACV
colapinto
Milei
Día Mundial del Colangiocarcinoma
ACV

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clausuraron una clínica privada por arrojar residuos patogénicos a la calle

Durante el operativo que se realizó para recolectar la basura debido al paro, los inspectores constataron que la Clínica del Centro, ubicada sobre calle Alvarado, había depositado residuos patogénicos en la vía pública junto con otros desechos.
Jueves, 19 de febrero de 2026 10:03
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Anoche, personal de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos realizó un recorrido por la zona centro para verificar que no se sacara basura a la vía pública, tal como se había informado previamente debido al paro que interrumpió la recolección habitual.

Durante el operativo, los inspectores constataron que la Clínica del Centro, ubicada sobre calle Alvarado, había depositado residuos patogénicos en la vía pública junto con otros desechos. De esta manera, no solo incumplió la disposición vigente de no retirar basura, sino que además expuso a vecinos y transeúntes a un grave riesgo sanitario.

Este tipo de residuos requiere un tratamiento y una disposición especial, por lo que bajo ningún concepto pueden ser arrojados a la calle.

Ante la gravedad de la infracción, se labró el acta correspondiente y se dispuso la clausura preventiva de la clínica, que ahora deberá responder en el marco de las actuaciones administrativas en curso.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD