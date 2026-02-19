PUBLICIDAD

19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Más de 2.000 chicos ya cuentan con el certificado de salud para iniciar las clases

El operativo sanitario se realizó en Cerrillos y La Merced, donde equipos médicos completaron fichas escolares y controles clínicos en barrios y parajes del departamento.
Jueves, 19 de febrero de 2026 10:57

Desarrollaron un operativo sanitario en los municipios de Cerrillos y La Merced que permitió que más de 2.000 niños obtuvieran su certificado de salud y completaran la ficha médica escolar, requisito indispensable para el inicio del ciclo lectivo. Las actividades estuvieron a cargo de la Fundación Futuro.

Durante varias jornadas, médicos, enfermeros y odontólogos recorrieron distintos barrios y parajes del departamento, brindando controles clínicos generales, revisiones odontológicas y certificaciones. El objetivo fue acercar el servicio a las familias y facilitar el acceso a la documentación exigida por las instituciones educativas.

Desde la organización señalaron que la iniciativa apunta a acompañar a quienes más lo necesitan y garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la salud. El diputado Carlos Jorge, titular de la ONG, destacó el compromiso del equipo sanitario y la participación de las familias, y aseguró que continuarán recorriendo el territorio con este tipo de acciones.

