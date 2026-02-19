PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reforma laboral
Metán
Minería
Temporal en Salta
hockey
Clima en Salta
Claudio Chiqui Tapia
Reforma laboral
Recopa Sudamericana
Reforma laboral
Reforma laboral
Metán
Minería
Temporal en Salta
hockey
Clima en Salta
Claudio Chiqui Tapia
Reforma laboral
Recopa Sudamericana
Reforma laboral

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Paritarias en Salta: cuánto ofreció el Gobierno a los gremios para el primer semestre

Se realizó la segunda reunión paritaria de 2026, en el marco del proceso de diálogo salarial que busca definir las condiciones laborales y la política de ingresos para los trabajadores públicos.
Jueves, 19 de febrero de 2026 17:36
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Durante el encuentro, las partes analizaron la situación económica general y acordaron continuar con el cronograma de negociación. En ese sentido, se definió que el 24 de febrero se llevarán a cabo reuniones sectoriales y el 25 se concretará una nueva mesa general, instancia en la que se debatirá formalmente la primera propuesta salarial del Ejecutivo.

La oferta consiste en un incremento del 8% escalonado hasta mitad de año, que será puesto a consideración de los distintos sectores sindicales en la próxima ronda de diálogo.

Desde el Gobierno provincial se remarcó además el contexto económico en el que se desarrollan las negociaciones, marcado por la caída de recursos provenientes de la Nación. En términos reales, la provincia recibe cerca de un 7% menos de ingresos y, en los últimos dos años, dejó de percibir alrededor de 700 mil millones de pesos, lo que impacta en la disponibilidad presupuestaria.

La reunión contó con la participación de funcionarios del gabinete provincial, entre ellos el jefe de Gabinete, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; y las autoridades de las áreas de Educación y Salud, junto a representantes gremiales de distintos sectores del Estado.

De esta manera, la paritaria provincial continúa su curso con nuevas instancias de discusión, en un escenario de expectativas por la definición de la recomposición salarial y las condiciones laborales para el personal de la administración pública.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD