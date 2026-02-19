La lluvia no pudo frenar la pasión por el hockey: el Goga Gómez se puso en marcha

La lluvia no impidió que este jueves se ponga en marcha la 25ª edición del Goga Gómez de hockey en Popeye BC. El certamen arrancó con la participación de equipos de distintas provincias del NOA y la región, más la presencia de los Las Leoncitas y Los Leoncitos, los seleccionados argentinos juveniles Sub-19, que además de jugar realizan una conentración nacional hasta el próximo domingo.

En la rama femenina se competirá en cuatro zonas de cuatro equipos cada una. Zona A: Popeye A, Jockey Club Tucumán, Tala (Córdoba) y Universitario Rugby Blanco. Zona B: Natación y Gimnasia (Tucumán), Gimnasia y Tiro, Jockey Club de Salta y San Martín de Tucumán. Zona C: La Tablada (Córdoba), Tigres, Universotario de Tucumán y Asociación Salteña. Zona D: Las Leoncitas, Tucumán Rugby, Universitario Rugby Verde y Popeye B.

El sistema de clasificación establece que los primeros y segundos de cada grupo avanzarán a la disputa de los puestos del 1° al 8°. Los terceros jugarán semifinales por las posiciones 9° al 12°, mientras que los cuartos lo harán por los lugares 13° al 16°.

Foto: Asociación Salteña de Hockey

Para la definición de posiciones en fase de grupos se aplicará el reglamento de la CAH: mayor cantidad de partidos ganados; mejor diferencia de gol; mayor cantidad de goles a favor; resultado entre sí y, de persistir la igualdad, shoot out (penales australianos).

En caballeros el torneo se dividirá en dos zonas: una de cinco equipos y otra de cuatro. Participan Popeye A, San Martín, Germania (Brasil), Gimnasia y Tiro, Social La Rioja (todos en el grupo E), San Martín (T), Los Leoncitos, Cachorros, Jockey Club de Salta y Popeye B (en el grupo F).

Los primeros y segundos de cada zona jugarán por los puestos del 1° al 4°. Los ganadores de grupo disputarán la final, mientras que los segundos lo harán por el tercer y cuarto puesto. Los terceros competirán por el 5° y 6° lugar. En tanto, los cuartos de ambas zonas y el quinto de la Zona F disputarán un triangular para definir las posiciones 7°, 8° y 9°.

Para darle cabida a un programa de más de sesenta partidos se utilizarán de manera simultanea las dos canchas que tiene Popeye (agua y arena) en la sede de avenida Arenales. Para mañana están programados 26 encuentros, los primeros se desarrollarán a partir de las 9 y los últimos están pactados que inicien a las 22.30.

El mal tiempo de ayer solo impidió que se lleve a cabo el acto inaugural, pero esta actividad se reprogramó para las 20-30 de este viernes en el principal escenario que tiene el club espinaca.

Cabe destacar que el Goga Gómez rinde homenaje a una de las fundadoras del club y estará al alcance de todos, ya que el acceso al predio será libre y gratuito durante todas sus jornadas.