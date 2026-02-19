Clima en Salta: las lluvias provocaron cortes parciales en tramos de la Ruta 40 y la Provincial 33

El tránsito permanece totalmente interrumpido en la Ruta Nacional 40, entre San Carlos y San Rafael, según el último parte sobre el estado de la ruta. En ese sector el corte es total y no se permite la circulación de vehículos. Otro corte se dio entre Sauzalito y La Poma aproximadamente a la altura del kilómetro 4545.

Además, la Policía de Salta realiza un corte preventivo en la Ruta Provincial 33, en la zona de Pulares y el cruce de Payogasta.

En cuanto a esta Ruta Provincial, El tránsito está interrumpido por derrumbes y por la crecida de la quebrada Sunchal, a la altura del kilómetro 54, en medio de un fuerte temporal de lluvias.

Ante esta situación, se recomienda a quienes deban viajar por la zona buscar vías alternativas para evitar inconvenientes. También se aconseja no acercarse a los puntos de corte para no quedar varado en la fila de vehículos.

Se solicita además compartir esta información con familiares y conocidos que puedan estar transitando por las rutas afectadas.