19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Lanús vs. Flamengo EN VIVO: se juega la final de ida de la Recopa Sudamericana

El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Se pouede ver por ESPN.
Jueves, 19 de febrero de 2026 21:51
 Lanús y Flamengo chocan este jueves en el marco del encuentro de ida por la Recopa Sudamericana 2026.

El encuentro se juega desde las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. Se pouede ver por ESPN.

22:17

Flamengo tuvo su primera llegada a los 34 minutos, cuando el delantero Everton encontró un hueco por izquierda para rematar desde adentro del área grande, con un disparo que fue al cuerpo del guardameta Nahuel Losada, que pudo contener.

21:46

A los 13 minutos, el delantero Eduardo Salvio fue habilitado por derecha y definió cruzado ante el achique de Rossi, que pudo detener su disparo bombeado. 

21:39

La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos, cuando el volante Agustín Medina aprovechó un rebote en el área y remató de primera, bajo y a las manos del arquero Agustín Rossi. 

