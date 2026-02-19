El boxeo solidario se une esta noche para ayudar a El Galpón

Una mano por los hermanos. Esta noche, a partir de las 18 horas, organizado por la escuela "Forjando Campeones", las principales escuelas de boxeo de nuestra ciudad y del interior se unirán de forma solidaria para ayudar a El Galpón, recientemente azotada por las lluvias y crecidas que afectaron a esa localidad.

Cabe destacar que la cita será en el Complejo Municipal de Vaqueros y la entrada consistirá en la entrega de alimentos no perecederos, ropa en buen estado, agua potable y cualquier elemento útil que serán destinados a los damnificados por las inundaciones.

De esta manera, con el auspicio de la Municipalidad de Vaqueros, a cargo del intendente Daniel Viveros, púgiles de Guachipas, Coronel Moldes, La Merced, El Carril, Carrillos, General Güemes, Pampa Blanca, El Galpón, como así también de las escuelas de la capital salteña animarán una verdadera fiesta del boxeo.

Asimismo, la velada contará con la presencia estelar del boxeador salteño Miguel Ángel "El Puma" Arroyo, excampeón salteño, argentino y sudamericano de peso wélter, además de campeón internacional CMB de peso mediano y que tuvo un récord profesional de 87 victorias (55 KO), 19 derrotas y 5 empates, convirtiéndose en uno de los pegadores más temibles del boxeo argentino.

Además contará con la presencia, entre otros, de los profesores Gutiérrez, del "Masa Box" de Solidaridad, Sebastián Palma, de la escuela "Renacer", como así también de Rubén Mamaní, de Solís Pizarro.