Juventud Antoniana muestra hoy ante Talleres su nueva artillería

Ilusión intacta, pero mejorada. Juventud Antoniana se enfrentará esta noche a Talleres de Perico, en un encuentro amistoso a jugarse a partir de las 22 horas en el estadio Fray Honorato Pistoia, en donde el técnico Germán Noce mostrará la nueva versión de cara al torneo Federal A 2026.

Pero además, desde el club ya avanzan en otra gestión que ilusiona a los hinchas: un duelo ante el Real Tomayapo, equipo boliviano dirigido por el extécnico santo Gabriel Nasta. La idea es concretarlo para finales de febrero, en el marco de la pretemporada 2026.



Cabe destacar que Juventud puso en marcha la pretemporada con trabajos intensos en el hotel de la Liga Salteña de Fútbol, enfocados en la puesta a punto física de cara al debut del Federal A, que está previsto para dentro de un mes, por lo que el plantel ya trabaja a fondo para llegar en las mejores condiciones.

Bajo la conducción de Noce, los entrenamientos se realizan en doble y hasta triple turno, combinando exigencia física, tareas tácticas y movimientos con pelota, buscando darle identidad al equipo en esta nueva temporada.

Lo que tenés que saber...



Las entradas: las plateas para el partido de hoy costarán $12.000 para socios y $20.000 para los no socios. Las populares valen $8.000 para los socios y 15.000 para los no socios.

La Iluminación: el encuentro en el Fray Honorato Pistoia, también servirá para probar las nuevas luces del escenario antoniano, como parte de los grandes cambios que se llevan a cabo.