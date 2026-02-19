PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

therians
reforma laboral de Milei
Senado de la Provincia
Paro general de la CGT
Reforma laboral
Reino Unido
therians
reforma laboral de Milei
Senado de la Provincia
Paro general de la CGT
Reforma laboral
Reino Unido

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Escándalo en el Reino Unido: detuvieron al príncipe Andrés en medio de las acusaciones por el caso Epstein

El hermano del rey Carlos III es investigado por darle presuntamente información al millonario pederasta durante su cargo público.
Jueves, 19 de febrero de 2026 08:03
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Andrés Mountbatten Windsor, expríncipe y hermano del Rey Carlos III de Reino Unido, fue arrestado este jueves bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, según publicó la BBC.

Fotos muestran la llegada de vehículos a su residencia en la finca de Sandringham en Norfolk, en el este de Inglaterra, durante esta mañana.

Los hechos ocurren después de que la Policía de Thames Valley dijera que estaban evaluando una denuncia por el supuesto intercambio de material confidencial por parte del expríncipe con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando búsquedas en domicilios de Berkshire y Norfolk", sostiene un comunicado de las autoridades.

Mountbatten Windsor, quien perdió su título real el pasado año, niega haber cometido algún delito.

En su parte de prensa, la policía indicó que el hombre permanece bajo custodia, aunque no nombró directamente al hermano del Rey Carlos III.

"No revelaremos el nombre del hombre arrestado, según las directrices nacionales. Recuerde también que este caso ya está activo, por lo que se debe tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato al tribunal", señalaron.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD