PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
30°
19 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

colapinto
Milei
Día Mundial del Colangiocarcinoma
ACV
colapinto
Milei
Día Mundial del Colangiocarcinoma
ACV

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Tests en Bahréin: Colapinto terminó séptimo en la primera sesión del día

El argentino afronta su último día de pretemporada en la Fórmula 1.
Jueves, 19 de febrero de 2026 09:36
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó séptimo en la primera sesión de este jueves, correspondiente a los tests de pretemporada de la Fórmula 1 que se desarrollan en Bahréin.

El piloto de Alpine logró dar 54 vueltas y registró un mejor tiempo de 1:35,506, que le permitió finalizar a dos segundos y 53 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

En la segunda posición quedó el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a 131 milésimas de Norris, mientras que el británico George Russell terminó tercero, a 658 milésimas del último campeón del mundo de la categoría.

Los otros pilotos que finalizaron por delante de Colapinto fueron el tailandés Alexander Albon (Williams), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Por otra parte, terminaron en las últimas posiciones el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

La actividad para Colapinto continuará en la segunda sesión del día, que inicia a las 9 (hora de Argentina) y se extiende hasta las 13. Dicha tanda marcará el final de la pretemporada para el argentino, ya que el viernes solo girará su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD