Empiezan los arreglos en las escuelas

El Ministerio de Educación, en articulación con los 60 municipios de la provincia, inició las tareas de desmalezado y limpieza como primera etapa de los trabajos de puesta a punto de los establecimientos educativos, con el objetivo de dar respuesta a los planes de necesidades presentados por cada escuela de cara al próximo ciclo lectivo.

Al respecto, el director de Mantenimiento Escolar de la Provincia, Juan Lizardo Sánchez, explicó que las acciones ya se encuentran en marcha tanto en la Capital como en el interior provincial. "Ya se inició no solo en Capital sino también en todos los municipios del interior y estamos empezando a hacer los seguimientos", señaló, al tiempo que remarcó la coordinación con las autoridades locales para garantizar el avance de los trabajos.

El funcionario indicó además que está prevista una segunda etapa de desmalezado hacia el mes de marzo, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas propias de esta época del año favorecen el rápido crecimiento de los pastos, lo que obliga a reforzar las tareas preventivas.

Un operativo conjunto

El programa Puesta a Punto es un operativo conjunto entre la Provincia y los municipios que busca descentralizar las tareas y alcanzar a todas las unidades educativas en un período reducido de tiempo. Una vez concluidos los desmalezados iniciales, se desarrollan trabajos sanitarios, limpieza de desagües, canaletas y cloacas. Este año, además, se incorporaron pruebas de hermeticidad en las instalaciones de gas y el acondicionamiento de artefactos como cocinas, calefactores y calefones.

Tras el acondicionamiento de los predios y la finalización de los trabajos iniciales, se avanzará en una segunda etapa, orientada a garantizar que los establecimientos educativos se encuentren en condiciones óptimas de seguridad, higiene y habitabilidad para el período lectivo 2026. En esta fase se prevén reparaciones de puertas, ventanas y cerraduras, trabajos de vidriería, colocación y arreglo de cercos y rejas, señalética, instalación de detectores de monóxido de carbono y, finalmente, un nuevo desmalezado y fumigación de los espacios.

Sánchez sostuvo que el objetivo es optimizar el programa a partir de la experiencia acumulada. En ese sentido, explicó que este año las escuelas fueron categorizadas según su tamaño y matrícula, lo que permitirá destinar una mayor cantidad de recursos a aquellas de mayor magnitud.