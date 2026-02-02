La voz blanca seguirá sonando

Mirta Verónica Pérez, nacida el 19 de octubre de 1949, popularmente conocida como 'Melania' Pérez, estuvo ligada a la música desde su infancia, porque era el medio de vida de sus mayores. Su abuelo organizaba carpas en los carnavales y dirigía orquestas y bandas musicales. A los 17 años, en 1965, se incorporó a Las Voces Blancas, donde aportó el caudal de su voz, logrando la consagración en el Festival de Cosquín en 1967 y luego el primer premio en el festival Odol de la Canción, con el tema 'Pastor de nubes'. Luego participó en el cuarteto vocal 'El vale cuatro', hasta iniciarse como solista en 1974, participando en el Festival Nacional de Paso del Salado, en la provincia de Santa Fe, donde logró el primer premio.

Más adelante, con su esposo José 'Hicho' Vaca, formó el Dúo Herencia, con el que recorrió el país, grabó y obtuvo la mención consagratoria en el Cosquín de 1981. Fallecido su esposo y compañero de canto José "Hicho" Vaca, el 7 de enero de 1996, pasó un tiempo de silencio, pero por el pedido de familiares y gente del arte, vuelve y su primer recital 'Lo entrañable del canto' y luego con el poeta Miguel Ángel Pérez y el músico Gerardo Núñez, integran el espectáculo poético musical 'Los pájaros de la memoria'.

En 1999, con el acompañamiento de Nicolás 'Colacho' Brizuela grabó su primer CD como solista, denominado 'Luz del aire', con un repertorio exquisito que incluye obras de Perdiguero, Tejada Gómez, Falú, Castilla. En 2002, grabó con León Gieco, el CD 'Igual que el agua… cantando', donde participaron Jaime Torres, Alfredo Ábalos, Peteco Carabajal, Nicolás Brizuela entre otros. Su tercer CD solista 'El canto hereje', donde se destaca el tema 'Cuando tenga la tierra' en homenaje a sus autores, el poeta Ariel Petrocelli y el músico Daniel Toro.

Además, fue profesora de canto y vocalización en los Talleres Artísticos Jaime Dávalos. Su actividad artística siempre tuvo compromiso político, apoyando las manifestaciones populares. Toda una historia musical la de la querida Melania Pérez, quien el 14 de enero de 2026, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 76 años, falleció dejando un profundo vacío y un silencio que duele. Toda la comunidad de artistas salteños y argentinos, la recordarán como la gran voz que fue.

La Asociación Argentina de Intérpretes, AADI, que tuvo el placer de invitarla a participar del espectáculo 'AADI Haciendo Caminos', para que muestre el brillo de su canto.

Mucha tristeza ha provocado su partida, especialmente en el marco de su familia, donde su hijo Lautaro, junto a su hijita de cinco años, sufren esta despedida de su madre y abuela. Sus cenizas, trasladadas a Salta, para esparcirlas en la geografía que la vio crecer y prolongar en el hijo la sangre. Gracias a la tecnología su voz seguirá sonando, desparramando la ternura de su música ancestral por la que trabajaron poetas y melodistas argentinos. Se ha cumplido el ciclo existencial de la vida y la muerte, que nos tocará a todos indefectiblemente. En el paso por la vida cada uno deja su señal, que ayuda a sostener su recuerdo. Ya es una nueva estrella junto a todos los amigos que ya se fueron. Su melodiosa voz ha quedado prendida en la memoria de su pueblo. Gracias por la musical historia que viviste y dejaste como legado, para enriquecer el rico patrimonio cultural de Salta y la canción de la patria. Descansa en paz.