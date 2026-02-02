PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
2 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Grammy 2026
Grammy 2026
Salta
incendio en chubut
Frontera
Salta
Grammy 2026
Indec
Muerte en una comisaría
Chappell Roan
Grammy 2026
Grammy 2026
Salta
incendio en chubut
Frontera
Salta
Grammy 2026
Indec
Muerte en una comisaría
Chappell Roan

DÓLAR OFICIAL

$1470.00

DÓLAR BLUE

$1455.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

SAETA extendió hasta el 27 de febrero el plazo para renovar el Pase Libre de ingresantes universitarios

La empresa informó que los estudiantes ingresantes de la Universidad Nacional de Salta y de la Universidad Católica de Salta podrán realizar el trámite hasta el 27 de febrero. La gestión es personal, con turno online previo, y se realiza en los Centros de Atención al Usuario habilitados.
Lunes, 02 de febrero de 2026 10:20
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

SAETA anunció la extensión del plazo para la renovación del Pase Libre Estudiantil destinado a ingresantes universitarios, quienes tendrán tiempo de completar el trámite hasta el próximo 27 de febrero.

La medida alcanza a estudiantes que comienzan sus estudios en la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y en la Universidad Católica de Salta (UCASAL), y busca facilitar el acceso al beneficio en el inicio del ciclo lectivo.

Desde la empresa recordaron que el trámite es personal y debe realizarse únicamente con turno online previo en los Centros de Atención al Usuario ubicados en Pellegrini 824 y en Paseo Salta (ex Híper Libertad).

Para completar la gestión, los estudiantes deberán presentar fotocopia del DNI y llevar la tarjeta estudiantil. En los casos de pérdida, extravío, foto desactualizada o deterioro del plástico, se deberá solicitar un duplicado, cuyo costo es de $6000, correspondiente a la emisión de una nueva tarjeta.

SAETA recomendó a los beneficiarios realizar el trámite con anticipación y respetar los turnos asignados, a fin de evitar demoras y asegurar el acceso al Pase Libre durante el inicio de las clases.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD