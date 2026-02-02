Prohibieron las actividades motorizadas en La Frontera tras un grave accidente en Pinamar

La Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso la interrupción inmediata de toda actividad motorizada en el sector denominado La Frontera, ubicado en el partido de Pinamar. La medida se tomó luego del grave accidente que sufrió Bastián Jerez, un niño de ocho años que permanece internado en estado delicado tras un choque ocurrido en esa zona.

La resolución judicial prohíbe la realización de carreras, pruebas de habilidad, picadas y cualquier tipo de evento recreativo motorizado, incluyendo camionetas 4x4, cuatriciclos, UTV, motos y vehículos similares. El objetivo es evitar nuevos episodios de riesgo en un espacio frecuentado por familias, peatones y menores de edad.

El proceso se inició a partir de un amparo presentado por Pablo Julián Martínez Carignano, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, contra la Municipalidad de Pinamar. En ese marco, el Juzgado en lo Civil y Comercial N°4 de Dolores, a cargo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, resolvió dictar una medida cautelar que suspende las actividades hasta tanto se garanticen condiciones mínimas de seguridad.

Según lo dispuesto, la prohibición se mantendrá vigente hasta que el municipio implemente medidas de control efectivas, que incluyan señalización adecuada, delimitación de sectores, fiscalización permanente y acciones preventivas suficientes para resguardar a quienes concurren al lugar.

En la presentación judicial se advirtió que desde hace años se desarrollan en La Frontera maniobras peligrosas y competencias sin autorización ni supervisión, en un ámbito compartido con peatones y grupos familiares. De acuerdo a lo informado por el medio local CNM, estas prácticas derivaron en reiterados accidentes, algunos de ellos con víctimas fatales y niños involucrados.

El municipio había sostenido previamente que no podía intervenir por tratarse de un predio privado, argumento que fue desestimado por el magistrado, quien recordó que los gobiernos locales tienen la obligación de ejercer el poder de policía para regular actividades que representen un peligro para la seguridad pública.

Asimismo, el juez consideró que la aplicación de multas resulta insuficiente frente a los antecedentes registrados en la zona. La resolución se apoya en el principio de prevención del daño y en la obligación del Estado de actuar de manera anticipada ante riesgos que puedan generar consecuencias graves o irreversibles. También se tuvo en cuenta que La Frontera es un sector de uso recreativo masivo durante la temporada de verano.

Por la urgencia del caso, la medida cautelar fue dictada con habilitación de días y horas inhábiles y notificada de forma inmediata al municipio.

El estado de salud de Bastián

Según informó este domingo el diario La Capital de Mar del Plata, Bastián Jerez será sometido este lunes a su séptima intervención quirúrgica, tras el grave accidente ocurrido en la primera quincena de enero. El niño permanece internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, y su familia aguarda una evolución favorable que permita su traslado al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

El menor sufrió heridas de extrema gravedad luego de que el vehículo UTV en el que viajaba junto a sus padres colisionara con una camioneta en la zona de médanos de Pinamar. En el lugar recibió maniobras de reanimación y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal. Tras varias cirugías, fue derivado al centro de salud marplatense, donde continúa internado en estado crítico.