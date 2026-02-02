Chofer de SAETA tenía 1,4 gramos de alcohol en sangre

Un chofer de colectivo del transporte público fue detectado este lunes por la mañana con 1,4 gramos de alcohol en sangre, un dato que encendió las alarmas y volvió a poner en foco la gravedad del consumo de alcohol al volante en Salta. El hecho ocurrió a primera hora, cuando el conductor, que se dirigía a iniciar su recorrido, colisionó contra un poste de alumbrado y dio positivo en el test de alcoholemia.

El director de Seguridad Vial de la Provincia, Oscar Rearte, confirmó el episodio en diálogo con Radio Salta y precisó que se trató de un vehículo de transporte urbano: “Tenemos entendido que es de la línea troncal del corredor 3”. Aclaró además que al momento del siniestro no llevaba pasajeros y que “se dirigía hacia el punto de partida para iniciar el primer recorrido”.

La intervención del personal vial se produjo luego del choque. “La intervención nuestra fue a raíz de que ya se había producido la colisión con un poste del tendido eléctrico y, al realizar el test, arrojó esa graduación”, explicó Rearte. El funcionario remarcó la gravedad del caso al señalar que el conductor iba a comenzar su jornada laboral alcoholizado, con un nivel muy superior al permitido.

Las muertes en siniestros viales en 2026 se duplicaron

El caso del colectivero se suma a una serie de registros preocupantes que, según las estadísticas oficiales, están detrás del aumento de víctimas fatales en siniestros viales. Rearte señaló que las muertes en enero prácticamente se duplicaron en comparación interanual y detalló los factores principales: “Entre los factores preponderantes están el exceso de velocidad y la presencia de alcohol en sangre”.

En ese contexto, reveló que en las últimas semanas se detectaron alcoholemias extremadamente altas. Mencionó, por ejemplo, un caso en Santa Lucía donde un conductor registró 2,43 gramos de alcohol, otro sobre ruta 21 con 3,53 gramos en un motociclista, y recordó que Salta tuvo el registro de alcoholemia más alto del país, con un motociclista de General Güemes que superó los 3 gramos de alcohol en sangre.

Números que alarman

“Venimos registrando graduaciones elevadas, arriba del 1.0, en estos fines de semana”, advirtió Rearte, y agregó que el promedio se mantiene en alrededor de 200 conductores alcoholizados detectados por fin de semana. “Es un número que se viene sosteniendo desde hace más de un año”, afirmó.

El funcionario indicó que los controles se intensificaron, especialmente en enero, por la cantidad de festivales y eventos en la provincia, y que se realizan los siete días de la semana, con operativos de alcoholemia bajo el régimen de tolerancia cero. Sin embargo, reconoció una preocupación de fondo: “Evidentemente, las multas no persuaden a estos conductores que circulan alcoholizados”.

Finalmente, Rearte apuntó a la necesidad de mayor conciencia social: “Yo creo que es la falta de concientización de la gente”.