José Gauffín: "Los jueces de la Corte no pueden ser amigos del gobernador"

En el streaming de El Tribuno, el diputado provincial José Gauffín cuestionó el proceso para la designación de Martín Plaza y Martín Diez Villa como jueces de la Corte de Justicia de Salta. Incluso dijo que se debería cambiar el sistema y que haya concurso.

Diputado, hizo públicas críticas al proceso de designación de dos nuevos jueces de la Corte de Salta. ¿A qué se refiere concretamente sobre las postulaciones de Martín Díez Villa y Martín Plaza?

Sí, primero que no entiendo cuál es la urgencia de postular en el mes de enero, porque todo gobierno, y lo ha dicho este mismo gobierno, busca también incluir un proceso de participación ciudadana, de manera que se puedan involucrar objetando o apoyando las postulaciones que hace el gobierno de la provincia. Sabemos que enero es un mes muerto, podría haber emitido ese decreto en el mes de febrero, de manera que la gente pueda realmente tener un marco más de atención. La gente en enero no pone el foco en la política, busca el descanso, pero bueno, es el estilo del gobernador, había que realizar esas postulaciones.

Yo creo que hay que mirar la historia. Hago muchísimo hincapié en la importancia que tiene en una provincia la independencia de los poderes. Sabemos que el gobierno es ejercido por un Poder Ejecutivo que se elige por el voto popular; un Poder Legislativo donde se sancionan leyes y se elige también por el voto popular; y el Poder Judicial. El caso del Poder Judicial no lo elige la gente, y tampoco sería bueno que sea así. Pero sí deberíamos mejorar definitivamente la elección de los miembros de la Corte de Justicia, porque hay un concepto general de que la Justicia es permeable a las presiones del poder. Tiene que haber una independencia efectiva.

Los jueces de Corte son decisiones políticas. A diferencia de los jueces de Cámara o de primera instancia, que llegan por concurso...

Exactamente los elige el gobernador. Hay un proceso participativo, yo no digo que no se haga, pero después se presta poca atención a las observaciones, y finalmente lo aprueba el Senado. Todo lo impulsa el poder político, el gobierno de turno. Y esto es lo que hay que cambiar definitivamente. Yo miro la historia de Salta y en los últimos gobiernos han sido de doce años, y el gobernador parece que quiere hacer lo mismo. Doce años no han sido bueno, incluso los dos gobernadores anteriores lo han reconocido. El primer problema que se presenta es que seguramente habrá una instancia de discusión en sede judicial sobre la posibilidad de esa tercera candidatura y tenemos una Corte que está desginada por el gobernador, por funcionarios y amigos del gobernador. De esto hay que despegarse definitivamente. Hay que buscar un modelo con el que tengamos más independencia de Poder Judicial del poder político.

¿Qué cambio propone concretamente? ¿Hay que hacer un concurso?

Sin duda que hay que hacer un concurso. Yo siempre recuerdo lo que se hizo en Tierra del Fuego, donde se hizo un concurso nacional y que incluso ganó un jurista salteño, el doctor Carranza, que fue a la Corte por concurso. En Salta no se podría hacer un concurso nacional porque la Constitución dice que tiene que tener dos años de residencia o ejercicio en Salta. Pero sería sano poder cambiar esto para que se oxigene un poco y salir de esa mirada tan de vida interior.

En el caso de que haya una discusión por el tercer mandato, ¿los jueces actuales de la Corte deberían excusarse? Más si se suman los dos...

Claro. Martín Plaza está en la Casa de Salta y hay una frase en aquel incidente donde él habla a un medio de comunicación para que baje una nota que era crítica del gobernador. Ya es un traspié importante para una persona que aspira a ser miembro de la Corte. Pero hay una frase que dice: "vos sabés que yo siempre estoy con él". Es decir, él mismo declara que siempre está con el gobernador. Más declaración jurada de dependencia o de amistad que esa no puede haber. Eso no sirve para una provincia. Eso es lo que yo busco cambiar definitivamente.

El gobernador dio un paso en la reforma constitucional, y me alegré porque fue un compromiso de campaña: no más reelecciones. Pero todavía no se cumplió. En la nueva Constitución no había una cláusula transitoria para los jueces de la Corte, pero la del gobernador subsiste. Hay una cláusula transitoria vigente que habla del cargo de gobernador y vicegobernador. Por eso este año va a ser polémico, va a haber planteos judiciales sobre una tercera candidatura. Y tenemos una Corte que ha sido designada por el gobierno y por personas muy vinculadas al gobernador. Los jueces de la Corte no pueden ser amigos del gobernador.

Pasando a otro tema: se aprobó la reforma del Código Procesal Penal y luego el Ministerio Público Fiscal dijo que no tiene estructura para implementarla. ¿Cómo lo ve?

Este plan viene de hace tiempo. Arrancó con acordadas y un plan piloto, incluso polémico porque parecía un funcionamiento habitual. Luego se extendió al distrito de Orán y ya en ese momento el Procurador General me había dicho que había un cuestionamiento serio de personal y de tecnología. Cuando se trató en Diputados yo pregunté específicamente por esto y me dijeron que me quedara tranquilo. Pero finalmente la realidad se impuso: no están los recursos ni tecnológicos ni de personal para poder avanzar.

¿Le llamó la atención el DNU del test toxicológico para funcionarios?

Sí, me llamó la atención. Un DNU se usa cuando hay necesidad y urgencia, y yo no vi ninguna de las dos cosas. Además, ese proyecto había sido rechazado en el año pasado por el oficialismo. Son cosas que no se entienden.