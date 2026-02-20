Chicoana: Feria de productores El Sunchal Malcante

Mañana se llevará a cabo en Chicoana la XIIº Feria de Pequeños Productores El Sunchal – Malcante ubicado en el kilómetro 31 de la ruta 33, Paraje El Sunchal camino a los Valles Calchaquíes. La jornada se ampliará al domingo, con productores artesanos y emprendedores de la Quebrada: Pie de la Cuesta, La Zanja, El Maray, Sunchal, Agua Negra y San Fernando de Escoipe. El evento, que organizan la Asociación Civil del lugar, en forma conjunta con la Municipalidad de Chicoana, tiene como objetivo brindar un espacio para que pequeños productores y emprendedores de la región puedan vender de forma directa sus productos.

Habrá venta de poroto payar, choclo capia, nuez, duraznos, manzanas rojas y verdes, plantas aromáticas entre otros. En los días de feria, con puestos previamente establecidos por artesanos, vendedores y feriantes, se podrá disfrutar de comidas regionales como el asado de cabrito con papa y queso de cabra, choclo capia, empanadas, humitas, tamales, picantes y locro; también podrán conseguir postres regionales como anchi, mazamorra, dulce de cayote con nuez, tortas, tortilla a la parrilla, bollos caseros y artesanías. Habrá concursos de la humita, ofrenda a la Pachamama, números artísticos.

Estarán La Huella de Salta, Luna Carpera, Los Gaiteros, Q" Guaracha, Los Singui, Grupo Vértigo, Lujuria Tropical entre otros, la entrada es libre y gratuita.