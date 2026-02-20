El homenaje de hoy es para recordar al querido amigo, el poeta José 'Burica' Gallardo, nacido en Cerrillos, el 2 de agosto de 1936. Siempre fue un inquieto creador que, desde su infancia, cuando su familia su mudó a Salta, era amigo de Daniel Toro, que vivía a media cuadra, con quien compartía juegos, amigos, sueños, comparsas y la alegría de la guitarra y la canción.

Tuve la suerte de sumarme en mi adolescencia a estos amigos, para compartir momentos y alegrías. También la tristeza, que produjo, por ejemplo, el fallecimiento de su padre, donde compartimos ese dolor en el velorio familiar.

Por ese tiempo, la poesía lo habitaba y lo llevó a formular su programa 'El Canto de Salta', a horas de la siesta, por LV9 Radio Salta. Pronto empezó a ganar premios y menciones en distintos certámenes nacionales e internacionales.

Pudimos animar juntos varios festivales, recordando uno realizado en el Centro Vecinal de Villa Hernando de Lerma. Componía con Daniel Toro, con Horacio Aguirre y otros jóvenes músicos de aquellos tiempos, llegando a tener 300 musicalizados.

Prestigiosos intérpretes llevaban en su repertorio la obra de José Gallardo, entre los que recordamos: 'Canción para una esperanza', 'Ya somos tres en la vida', 'Serenata Otoñal', 'Las margaritas de tu casa', 'Donde termina Salta', 'Zamba de los mayuatos', 'Cerrillos para cantar', 'La Guachipeña', 'La tía Ñata', entre muchos otros, que grabaron Daniel Toro, Los Cantores del Alba, Los Nombradores, Ramona Galarza, Los Laikas, Zamba Quipildor, Tomás Lipán, Pitín Zalazar, Dúo Abramonte, Alberto Oviedo, en discos grabados en Argentina, España, Japón, Perú, Chile.

Ganador

En 1971 ganó el premio para autores inéditos con su libro de poesía 'Las tardes pensativas', que se presentó en la Casa de Salta, en la Capital Federal, cuando se domiciliaba en la calle Maipú N° 665, a una cuadra de Radio El Mundo, al que lo presentamos Hugo Alarcón y Eduardo Ceballos, radicados en Buenos Aires, donde aportó su presentación musical el conjunto Los Quechabogui. Siempre publicaba sus poemas en todos los espacios que me ocupaban. En julio de 1976, organizamos un café concert, en un bello local de avenida Reyes Católicos 1700 de barrio Tres Cerritos, donde participamos con José Gallardo, Isamara y Ariel Petrocelli, y le dimos espacio a jóvenes valores como Rodolfo Soria y Raúl Eduardo Rojas.

Premiado en el Primer Festival de la Canción de Buenos Aires, Cosquín 1971, Certamen TV 'Nace una estrella', Festival Punta Arenas, Chile. Como amigos hemos compartido muchas travesuras y momentos que las recuerdo como una evocación en mi libro 'Te cuento una cosita III'.

Fue padre de cuatro hijos: Claudio Gustavo, nacido en 1971; Nancy Verónica, de 1972; Alba Roxana, de 1974 y Rocío Analía Soledad, a quienes vi naciendo en nuestro transcurrir. Luego publicó el libro 'Coplas de juan Carnaval', en 1998 y 'El mosquito Draculín', cuentos para niños, premiado y publicado en Buenos Aires. En junio de 2010, fue incluido en la antología 'Cuentos mínimos para grandes personajes', compilada por María Cristina Bercaitz, para la editorial Algazul de Buenos Aires.

José Gallardo se fue de la vida, el sábado 9 de octubre de 2010, a los 74 años. Pintoresco amigo que mucha gente lo recuerda por sus canciones, por sus programas radiales, por la simpatía desbordante que le crecía por toda la piel. Con Hugo Alarcón, Ariel Petrocelli, caminamos juntos por las calles de Salta y de Buenos Aires, por eso me crecen fragantes estos recuerdos que valoro con alegría.