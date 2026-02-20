Homenaje a María Teresa Güemes Ayerza

Ayer, en el cementerio de la localidad de Chicoana, se llevó a cabo una sencilla ceremonia donde gauchos rindieron sincero homenaje a la tataranieta del General Martín Miguel de Güemes, la Sra. María Teresa Güemes Ayerza de Lanusse, la conocida y muy querida "Marieta".

Se hizo una oración comunitaria rogando por el eterno descanso de su alma y se depositó un ramo de rosas.

A continuación, la presidente del Fortín "Martina Silva de Gurruchaga", señora Stahel Rebollo y el fundador y actual presidente vitalicio del Fortín "Martín Miguel de Güemes" de Comodoro Rivadavia (Chubut) expresaron palabras, destacando las virtudes de esta noble gaucha y dama güemesiana. La despidieron y manifestaron el compromiso de seguir con el legado del cual ella fue celosa custodia. "Fue una experiencia única el estar presentes y poder cumplir como Gauchos con una descendiente directa del máximo líder salteño" dijeron los presentes.

Al finalizar, se hizo entrega a Rosa López de Pereira Rozas las copias de los discursos para que le haga llegar a los familiares de la extinta. Acompañó también, la gaucha más pequeña del Fortín, Malena Ruíz, como símbolo de continuidad generacional.