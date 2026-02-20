Luz verde al Régimen Penal Juvenil

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, anunció ayer que el oficialismo logró el dictamen del nuevo Régimen Penal Juvenil, que será tratado en el recinto la semana próxima.

Si bien aún no se hizo la convocatoria para la próxima y probablemente última sesión de la Cámara alta en el período extraordinario, ayer se estimaba como fecha probable el próximo jueves 26.

"La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada", expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que "a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó mirar para otro lado".

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei, quien desde Estados Unidos expresó desde sus redes sociales que "todo marcha acorde al plan".

El voto en Diputados

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

Con la nueva ley penal juvenil no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión en un lugar especial, pero separado de los adultos criminales.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para los delitos graves.

Medidas alternativas a la prisión

El nuevo régimen penal juvenil propone un sanciones o castigos alternativos a la prisión, establece que los menores no deben convivir con adultos en las cárceles, e incluye medidas de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión; para penas de 3 a10 años por delitos sin muertes se priorizan sanciones con enfoque social y educativo.