Pánico en una oficina de Mercado Libre por un paquete sospechoso

os empleados de una oficina de Mercado Libre en la localidad bonaerense de Villa Celina hallaron un paquete sospechoso y la Policía descartó la presencia de explosivos

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se registró en el centro de distribución de la multinacional, donde los trabajadores encontraron una caja de cartón de aproximadamente 30 centímetros por 30 cm por 20 cm, la cual contenía en su interior un celular, cables rojos y una batería similar a la que se utiliza en luces de emergencia.

En este sentido, alertaron al 911 y efectivos de la Dirección de Explosivos de la Policía Bonaerense neutralizaron el objeto mediante el uso del cañón disruptor.

Los oficiales llevaron a cabo el levantamiento de evidencia para la elaboración de un informe técnico y corroborar los componentes del elemento.

Sin embargo, se constató que estaba listo para abrir y no se descubrieron explosivos, al tiempo que en el caso interviene la fiscal Andrea Palín, a cargo de la UFI N.º 9 del Departamento Judicial de La Matanza.__IP__

El protocolo habitual en este tipo de siniestros indica la evacuación de los empleados.