Viajaba desde Bolivia a Buenos Aires con 10 kilos de cocaína con la marca del "delfín"

En un procedimiento realizado en la terminal de ómnibus de San Ramón de la Nueva Orán, efectivos de la Policía Federal Argentina decomisaron más de 10 kilos de cocaína que eran transportados por un pasajero que viajaba desde Bolivia hacia Buenos Aires. El operativo se enmarca en el “Plan Güemes” contra el narcotráfico.

El procedimiento se llevó adelante en el marco del plan impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles en el norte del país. Personal del Departamento Federal de Investigaciones realizaba inspecciones en micros de corta y larga distancia ante el aumento del flujo de pasajeros por el feriado de carnaval.

Durante la requisa de un colectivo proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia, los agentes detectaron la actitud sospechosa de uno de los pasajeros, quien evidenciaba un marcado nerviosismo ante la presencia policial. Tras identificarlo en presencia de testigos, se estableció que el hombre -de nacionalidad boliviana- planeaba viajar desde Aguas Blancas hasta la terminal del barrio de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al inspeccionar el bolso de mano que llevaba consigo, los uniformados hallaron diez paquetes compactos que contenían un total de 10,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Los envoltorios presentaban un relieve con la figura de un delfín, sello que suele asociarse a la organización narcocriminal vinculada a Reynaldo Castedo.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Unidad Fiscal Federal de Orán, a cargo del fiscal Luis Valencia, quien dispuso la detención inmediata del sospechoso y el secuestro de la droga.

El detenido, de 25 años, quedó a disposición de la Justicia Federal acusado de infringir la Ley de Estupefacientes, mientras continúan las investigaciones para determinar posibles vínculos con redes de narcotráfico en la región.