PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
20 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reforma laboral
Paritarias 2026
La China Suárez
Ley de Financiamiento Universitario
Argentina - Primera Nacional
Primera Nacional
Sol Pérez
Clima en Salta
Unión Industrial de Salta
Torneo Aperura
Reforma laboral
Paritarias 2026
La China Suárez
Ley de Financiamiento Universitario
Argentina - Primera Nacional
Primera Nacional
Sol Pérez
Clima en Salta
Unión Industrial de Salta
Torneo Aperura

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR BLUE

$1430.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Central Norte prepara una gran fiesta en el Gigante del Norte

El cuervo del "Polaco" Bastía recibe mañana a Colón de Santa Fe, dirigido por el azabache Ezequiel Medrán. 
Viernes, 20 de febrero de 2026 19:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Central Norte recibe mañana a Colón de Santa Fe en un partido que se jugará en el estadio David Michel Torino, ya que el Padre Martearena, donde juega tradicionalmente el torneo, última los detalles para el encuentro del próximo martes entre Boca y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.
Y para la previa, la subcomisión de festejos prepara un recibimiento enorme para el partido ante el sabalero, con 60 latas de humo, tortas trazantes, más de 2.000 flameadores, más de 3.000 politubos, banderas y máquinas de papel para teñir el estadio de negro y blanco. En el debut 2026 como local estará Adrián Bastía como DT y al frente, Ezequiel Medrán, un extécnico de Central.

 

La venta de entradas

 

Cabe recordar que la venta de entradas para el partido de mañana continuará hoy en el club de la Entre Ríos de 10 a  17 horas, mientras que mañana lo hará de 09 a 15 horas.
Asimismo, en Tienda 1921 (Pellegrini 323) podrán adquirirse hoy de 09.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 21.00, mientras que mañana la venta será de 10.00 a 17.00 horas.
Los medios de pagos son efectivo, transferencia y tarjeta de débito para los "socios", mientras que para los "no socios", solo en efectivo. Los tickets también pueden adquirirse por medio de https://portal.ourclub.io/centralnorte/#/inicio.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD